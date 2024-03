Nella partita Sampdoria Como si affrontano due squadre serene e in salute, di fronte per la terza volta questa stagione in un bilancio quasi in equilibrio. Il match si gioca nell’anticipo di sabato 23 marzo alle ore 12.30, nell’impianto comunale della Sciorba di Genova.

Come guardare Sampdoria Como women

La partita si può guardare in streaming su Dazn oppure sul canale tv Zona DAZN, sulla piattaforma SKY al canale 214. Gratuitamente anche per i non abbonati è invece la partita Roma-Sassuolo. Per saperne di più su queste e tutte le altre partite della 2a giornata dei playoff di Serie A donne, potete guardare il seguente video tratto dal nostro canale Youtube.

Sampdoria Como ultime di formazione

Un campionato di assoluta tranquillità sia per la Sampdoria che per il Como pur con qualche alto e basso. Dall’alto della loro posizione in classifica entrambe le squadre possono pensare di festeggiare la salvezza con larghissimo anticipo. É questione di garantirsi almeno tre vittorie. E i conti torneranno.

La squadra ligure è reduce dalla meravigliosa e nettissima vittoria contro il Pomigliano che ha messo in evidenza Tori DellaPeruta, che entra nel ristrettissimo gruppo di giocatrici autrici di un poker di reti in una singola partita. La formazione lariana invece è reduce dal pareggio interno contro il Napoli dopo l’acquisto della società da parte del fondo Mercury.

La questione Mercury 13 è interessante anche per la Sampdoria: perché fino a qualche mese fa si era parlato di un interessamento del fondo americano presieduto da Victoire Cogevina Reynal all’interno del club blucerchiato. La Samp avrebbe voluto un impegno globale: Mercury era interessato solo al progetto femminile, che la Samp aveva praticamente dismesso prima di tornare sui suoi passi e confermare la sua iscrizione al campionato di Serie A. Le parti hanno discusso a lungo senza trovare un accordo e Victoire Cogevina Reynal si è legata definitivamente al Como.

Le lariane saranno prive di Alma Hilaj, squalificata dopo il cartellino giallo in diffida, unica squalificata di questo turno di Serie A. Benoit unica diffidata nella Samp.

Samp vs Como i precedenti

Rispetto a tutte le altre partite in programma, Sampdoria Como è una sfida decisamente equilibrata. Sono solo sei le partite giocate fin qui dal settembre 2022, tutte in Serie A. Le doriane hanno vinto la prima e l’ultima a gennaio. Le lombarde hanno vinto tre partite con un solo pareggio. Tra le caratteristiche di questa sfida il fatto che in ogni partita c’è sempre stato almeno un gol.

Il nostro pronostico su Sampdoria Como

Partita da tripla quella tra Samp e Como, due squadre che giocano senza alcuna pressione di classifica e che hanno dimostrato di potere fare molto bene. Non solo per il fattore campo ma anche per la splendida prestazione di Torre del Greco la Samp merita qualche chance in più in una ‘forchetta’ di previsioni estremamente raccolta e compatta.

PRONOSTICO SAMPDORIA-COMO 1X