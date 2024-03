AS Roma-Sassuolo è la prima partita della 2a giornata di Poule scudetto. Il match in calendario sabato 23 marzo 2024 alle 15:00 al Tre Fontane, mette di fronte la prima contro la quarta in classifica. Ma le previsioni sul risultato non sono scontate, anche se ovviamente c’è un favorito: la squadra di Spugna. Ma ecco tutto quello che devi sapere su questo incontro di calcio femminile.

Dove trasmettono Roma-Sassuolo

Per gli appassionati Roma contro Sassuolo femminile sarà visibile solo su Dazn a pagamento. Quindi sarà possibile seguire questo match valido per i playoff di Serie A eBay in streaming sull’app di questa piattaforma oppure sul canale tv Zona Dazn, disponibile per gli abbonati a Sky. Non sarà invece visibile gratis, visto che in questo turno la Rai manderà in onda Fiorentina-Inter di domenica.

Probabili formazioni Roma-Sassuolo

Le giocatrici della Roma hanno avuto ben 2 settimane per preparare questo incontro, visto che nello scorso turno hanno riposato. Gli allenamenti sono stati comunque intensi e con un ospite d’eccezione: il CT della nazionale Soncin che ha osservato le calciatrici. Ora però è il momento di giocare partite ufficiali e la lupa è pronta a ricominciare da dove ha lasciato nella regular season: la vittoria. Per farcela l’allenatore dovrebbe schierare un 4-3-3 con Giacinti al centro dell’attacco.

Di fronte ci sarà una Sassuolo donne in crescita, che ha superato l’Inter in classifica e ha tutta l’intenzione di mantenere questa posizione ora. Quindi mister Piovani potrebbe schierare una formazione simile a quella vincente di sabato scorso: modulo 4-3-1-2 con Clelland e Sabatino in attacco, ma occhio alla possibile sorpresa Beccari.

I precedenti fra le due squadre

Nell’ultimo precedente al Tre Fontane vinse la Roma con tripletta di Giacinti, ma ha anche in casa del Sassuolo finì con la vittoria delle campionesse d’Italia. In generale le statistiche parlano chiaro: in 12 confronti fra le due formazioni 10 volte ha vinto la Roma women, una volta è finita in parità, mentre le neroverdi hanno ottenuto i 3 punto solo in un’occasione. Che sia arrivato il momento di ritoccare questa statistica sbilanciata a favore delle capitoline? Difficile, ma non impossibile.

Roma-Sassuolo il nostro pronostico

Le calciatrici allenate da Spugna devono fare attenzione a un Sassuolo apparso in ottime condizioni e vittorioso nell’ultimo match contro la Fiorentina. Tuttavia in questa stagione calcistica la Roma è stata infallibile al Tre Fontane, in Serie A infatti ha sempre vinto. Quindi nonostante le emiliane sono in fiducia, a nostro avviso la squadra giallorossa vincerà, ma non sarà una partita semplice. Il risultato finale sarà largo, ovvero con diversi gol di scarto, solo se la squadra di casa dovesse segnare presto nel primo tempo. Questa almeno è la nostra previsione.

Pronostici Roma vs Sassuolo: 1