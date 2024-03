Finisce 1-0 grazie a un gol di Chiara Beccari a tempo scaduto la sfida dell’Enzo Ricci tra Sassuolo e Fiorentina al termine di una partita piacevole e contrassegnata da molte palle gol, da una parte e dall’altra e che fino al 90’ non aveva offerto nemmeno una rete.

Sassuolo-Fiorentina 1-0

Primo tempo equilibrato tra Sassuolo e Fiorentina: un paio di offensive Viola in avvio con Michela Longo, grande protagonista della doppia sfida vinta contro la Juventus, che non riesce a concludere in un lungo a tu per tu con Durand che in uscita riesce a intercettarla.

Il Sassuolo risponde con due belle opportunità: lunghissimo cross dalla destra e colpo di testa in appoggio di Philtjens che trova pronta in uscita Baldi, tra i pali al posto di Schroffenegger, in una Fiorentina costretta a fare a meno di Vero Boquete, acciaccata e nemmeno in panchina.

Bella combinazione di lì a poco con Kullashi che cerca in mezzo all’area di rigore Sabatino: l’ex di turno arriva sul pallone con un attimo di ritardo, e l’azione sfuma. Sassuolo più produttivo nel primo tempo: Missipò testa dalla lunga distanza l’attenzione di Baldi, che non si fa sorprendere da un tiro potente e preciso ma un po’ telefonato., prima di un’altra occasione sciupata da Sabatino: posizione ideale per concludere a rete… tiro sbilanciatissimo e fuori misura. Fiorentina che chiude la frazione con una conclusione di Severini, insidiosa ma non impossibile, controllata da Durand.

La ripresa

Un primo tempo senza gol che fa eco con il suo equilibrio anche nella ripresa. Bizzarra occasione da gol per la Fiorentina: un colpo di testa di Michela Catena da calcio d’angolo costringe Durand a giocare a pallavolo con un pallone controllato con tre o quattro tocchi prima di essere messo in sicurezza. La risposta è una conclusione dal limite di Clelland, palla alta su un pallone regalato da Mijtovic che sbaglia rinvio. In un avvio di ripresa molto spettacolare è ancora Clelland a sfiorare il vantaggio: la scozzese, altra ex, riceve da Sabatino e si vede deviata di un nulla da Agard una conclusione eccellente.

Secondo tempo piacevolissimo: Filangeri salva sulla linea di porta un pallonetto di testa di Janogy. Si rivede, applauditissima, anche Chiara Beccari, al rientro dopo un infortunio che ha ulteriormente rallentato la sua stagione. Splendido l’assist del talento juventino (in prestito) per Prugna che si invola e potrebbe coordinarsi bene: ma ne esce un tiro debole che Baldi raccoglie.

Squadre un po’ affaticate nonostante i numerosi cambi nel finale: Piovani è costretta a rinunciare a Pondini, acciaccata dopo uno scontro di gioco, sostituita da Simon.

Quando ormai si è oltre il 90’ Chiara Beccari vive al meglio la giornata del suo rientro con un gol emozionante, il quarto della sua stagione in neroverde: bravissima l’attaccante a liberarsi con un’azione personale al tiro che fa saltare il banco e regala tre punti preziosi alle emiliane.

In classifica

La Fiorentina va in bianco a Sassuolo, sicuramente molto meno di quello che la squadra neroverde avrebbe voluto considerando il testa a testa con la Juventus per il secondo posto in un duello che comunque continuerà anche dopo la partita delle bianconere in programma alle 16 di domenica pomeriggio all’Arena Civica di Milano contro l’Inter. Sassuolo che si spinge al di sopra dell’Inter, molto lontana dal vertice e anche dalla Fiorentina (10 punti ancora da rimontare) ma confermando il suo andamento davvero positivo nella parte finale della regular season.

Nell’altro match di giornata nettissima e spettacolare vittoria della Sampdoria a Pomigliano con una Tori Dellaperuta scatenata.