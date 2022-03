Roma-Milan femminile. 17°giornata di Serie A 2022, orario partita e streaming

Roma women vs Milan femminile partita del 19 marzo 2022. A che ora si gioca il big match del 17° turno di Serie A. Statistiche, news sulle formazioni e dove vederla.

AS Roma contro Milan, è la partita più attesa della diciassettesima giornata del campionato di Serie A femminile. Come da calendario si gioca sabato 19 marzo alle ore 14:30. Ecco quindi cosa attendersi da questa partita che mette di fronte la seconda e la quarta in classifica.

Roma-Milan Serie A femminile dove si gioca

La partita di Serie A women fra AS Roma e Milan, si gioca allo Stadio Tre Fontane di Roma sabato 19 marzo. Arbitro della partita sarà Luca Angelucci, coadiuvato da Torresan, Palla e Romaniello. L’incontro fra giallorosse e rossonere si preannuncia dal pronostico molto incerto, visto che nella classifica di campionato le due squadre sono divise da soli 5 punti.

Per quanto riguarda i precedenti fra le due squadre, fino ad ora il Milan non ha mai perso contro la squadra della capitale. Infatti, nei 7 incontri fra le due squadre sono 5 le vittorie delle rossonere e 2 i pareggi complessivi. Tuttavia questi pareggi sono arrivati negli ultimi 2 confronti fra i due club, a riprova che ultimamente la Roma women sta pian piano ribaltando i rapporti di forza.

Roma women Milan ultime news sulle formazioni

L’allenatore della Roma Alessandro Spugna, in vista dell’incontro con il Milan ha dichiarato che bisognerà gestire la rosa, per evitare la stanchezza, dopo le partite di Coppa Italia. Sicuramente una delle giocatrici su cui farà affidamento è Manuela Giuliano, centrocampista specialista dei calci da fermo.

Il Milan invece, reduce dalla sono sconfitta per 6-1 contro la Juve in coppa, ha voglia di riscatto come dichiarato dalla calciatrice Valentina Bergamaschi. Mister Ganz dovrebbe puntare su di lei, ma anche su Lindsey Thomas per cercare maggiore incisività in zona gol e battere la squadra giallorossa.

Milan femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Dove vedere Roma-Milan femminile in streaming

Per chi si chiedesse dove si vede Roma Milan gratis in Tv, la risposta è che non è possibile. Tuttavia la partita fra le due squadre si può vedere in streaming sulla piattaforma di TimVision, ma solo per gli abbonati. La gara sarà inoltre trasmessa su Dazn e sul canale tematico Milan tv, in diretta alle ore 14:30 di sabato 19 marzo.

