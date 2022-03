Empoli Sassuolo femminile 2022. Partita gratis in Tv

Empoli Ladies contro Sassuolo femminile, partita valida per il 17esimo turno di campionato serie A Femminile va in diretta Tv. Data, orario formazioni e ultime news.

Nella giornata 17 di Serie A donne l’Empoli ospita il Sassuolo reduce da una pesante sconfitta contro la Lazio Femminile in serie A. La partita si gioca Stadio Comunale di Petroio alle ore 14.30 e verrà trasmessa in diretta da La 7. Tutto quello che c’è da sapere sul match fra le toscane contro le emiliane.

Empoli Sassuolo calcio femminile precedenti e previsioni

L’Empoli Ladies sconfitta in Coppa Italia dalla Roma femminile, ha vinto le ultime due gare in campionato, ma è dal 2019 che non vince tre partite di seguito. Il Sassuolo calcio donne, nonostante lo scivolone contro la squadra di Catini, vanta quattro vittorie su cinque match contro la squadra toscana.

Comunque sia la situazione in classifica costringe le entrambe le squadre a fare risultato. L’Empoli è a caccia della salvezza e permanenza nel massimo campionato. Al riguardo la squadra ha chiesto sostegno ai tifosi con un comunicato ufficiale in cui lancia mini abbonamenti al costo di 20 euro per le ultime partite che la squadra giocherà in casa a iniziare da sabato 19 marzo.

Il Sassuolo invece si trova in terza posizione a sei lunghezze dalla Juventus Women e a tre dalla squadra di Alessandro Spugna. Quindi ad ora le neroverdi si trovano in zona Champions e intendono rimanerci. Il problema della formazione di Piovani è l’assenza dell’attacante Sofia Cantore di cui il mister dovrà fare a meno fino alla fine di questo Campionato 2021 -2022.

Dove vedere la partita Empoli Vs Sassuolo

Come abbiamo già detto, per questo turno questa gara di Calcio femminile è l’unica che potete vedere gratis in Tv,in alternativa la partita sarà comunque visibile in streaming tramite il canale di TimVision

