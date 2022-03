Serie A femminile, Sassuolo e Inter sconfitte, Milan fermato: occasioni sprecate

Le inseguitrici non approfittano del pareggio tra Juventus e Roma: classifica praticamente immutata al vertice della Serie A femminile

Poteva essere una ghiottissima opportunità per Sassuolo, Inter e Milan, chiamate a un turno di gara non impossibile nella 16esima giornata del campionato femminile di Serie A per riavvicinare Juventus e Roma, che nell’anticipo di ieri avevano pareggiato.

É invece la domenica delle occasioni sprecate con tre risultati che definire imprevedibili è dire poco: visto che le superfavorite perdono punti malamente contro squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere.

Inter e Sassuolo, brutte sconfitte

A sorprendere è la pesantissima sconfitta del Sassuolo che cade 3-1 sul campo della Lazio al Campo Aquile. Lazio, quattro punti in 15 partite, una sola vittoria, alle prese con una disperata corsa per evitare la retrocessione che in qualche modo esalta le biancocelesti. Dopo 33” Lazio in vantaggio assist di di Visentin che Fridlund insacca. Immediato il pareggio con la solita Dubcova. Ma il Sassuolo gioca una gara di basso profilo e di scarsa intensità, anche in considerazione delle molte assenze di rilievo. Una squadra fortemente rimaneggiata e giù di tono. Ma anche una Lazio brillante, forse nella sua miglior prestazione di quest’anno. Al 24’ la Lazio raddoppia: Lemey atterra Pittaccio e Ferrandi trasforma il rigore. Sassuolo che si sfianca per tutta la prima parte della ripresa alla ricerca del pareggio: ma le emiliane non hanno fortuna, e quando vanno in riserva di energie subiscono il 3-1 di Mihashi.

Cade clamorosamente anche l’Inter di Rita Guarino che concede tre punti pesantissimi in chiave salvezza al Pomigliano d’Arco. Il gol decisivo porta la firma di Tudisco, bravissima in avvio di ripresa a trovare tempo e spazio per mettere il pallone nello specchio della porta dove Durante non arriva. Superiorità netta ma inconsistente da parte dell’Inter fino al termine della partita. E le nerazzurre cadono nella partita che poteva portarle definitivamente sulla scia del secondo posto, pur sempre a sei punti dalla Roma.

La classifica di Serie A femminile

Il Milan spreca due punti

Anche il Milan, prossimo avversario delle giallorosse, rimpiange una clamorosa occasione sprecata. Solo un pari per la squadra di Maurizio Ganz, 1-1 al Vismara contro il Napoli. Il Milan trova subito il vantaggio con Thomas, al suo sesto gol stagionale. Ma non riesce a capitalizzare. E rimpiangendo almeno tre palle gol sprecate malamente, il Milan si trova a dover subire il pareggio a tre minuti dalla fine. Napoli che cresce molto nella ripresa e pareggia, sostanzialmente, con pieno merito. Sinistro delizioso direttamente su calcio di punizione di Toniolo. Giuliani ci arriva ma non tanto abbastanza da togliere il pallone dal sacco.

Lo splendido gol su punizione di Toniolo

Corsa apertissima sia per l’Europa, con Roma, Sassuolo, e Milan racchiuse in cinque punti e con un gran numero di scontri dirette nelle sei giornate ancora da giocare, così come per la evitare la retrocessione. Il Napoli aggancia la Fiorentina e alza ulteriormente la quota salvezza.