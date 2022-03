Serie A femminile, Juventus distratta: la Roma strappa un punto

Finisce in parità il big match della Serie A femminile tra Juventus e Roma, Sampdoria sempre più in alto, vittoria importantissima per l’Empoli in chiave salvezza

C’era grandissima attesa per il big match della 16esima giornata del campionato di Serie A femminile tra Juventus e Roma.

Tanti i motivi di interesse: una Roma proiettata all’inseguimento della prima posizione di classifica, una Juventus reduce da una clamorosa sconfitta in campionato, la prima dopo tre anni di imbattibilità.

Juventus-Roma, un vero big match

La partitissima non ha tradito le aspettative offrendo una sfida aperta, ricca di emozioni e con tante occasioni da gol. Juventus in vantaggio al 10’ grazie a un’autorete di Soffia, che nel tentativo di liberare un colpo di testa di Girelli finisce per imbucare la propria porta. La Roma però gioca davvero bene contro una Juve meno brillante del solito, un po’ più macchinosa e distratta.

La pressione delle giallorosse, che produce un paio di occasioni importanti per la porta di Peyraud-Magnin porta al meritato pareggio al 61’: conclusione precisissima di Paloma Lazaro che vale il sesto gol in campionato e il pari per la Roma. Gara in bilico fino allì’ultimo istante: Ceasar salva il risultato su un calcio di punizione di Boattin e partita che si chiude con tanti applausi e un punto per parte.

Juve che non vince in campionato dal 13 febbraio, Roma che vede interrompersi la splendida serie di nove vittorie consecutive che aveva portato la squadra di Spugna a ridosso del primo posto. A cinque turni dal termine la Juventus mantiene tre punti sulla Roma che la prossima settimana ospiterà il Milan.

La classifica della Serie A femminile

Samp ed Empoli vincenti, Fiorentina nei guai

Ancora una vittoria della sempre più sorprendente Sampdoria che batte 2-0 una Fiorentina ormai in grande crisi di risultati. L’ottava vittoria blucerchiata è un passo praticamente decisivo verso la salvezza per la Samp. Due gol in quattro minuti per la squadra genovese in vantaggio al 36’ con Wagner e prontissima a raddoppiare quattro minuti dopo con l’ex Martinovic: gran gol dell’attaccante, il primo in maglia blucerchiata. Il buon secondo tempo della Fiorentina non basta a rimettere in discussione il risultato. Fiorentina che resta a rischio sorpasso, appena un punto sopra la zona retrocessione e il Napoli.

A rendere ancora più complicata la situazione della Fiorentina è la vittoria dell’Empoli che dopo avere clamorosamente battuto la Juventus conquista tre punti anche a Verona. Decisivo contro l’Hellas il gol di Dompig al 73’. Per le scaligere, un solo punto in sedici gare, è solo l’aritmetica a negare l’evidenza di una retrocessione ormai scontata che la prossima settimana con lo scontro diretto in programma in trasferta con la Fiorentina, potrebbe diventare definitiva.