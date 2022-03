Juventus femminile-Roma. A che ora si gioca la Partita scudetto

Juventus women vs Roma, big match di Serie A femminile. Quando si gioca la partita di campionato fra Juve donne e AS Roma femminile e dove vederla. Statistiche e ultime sulle formazioni.

Juventus femminile contro Roma donne, è la partita valida per la 16° giornata di Serie A che mette in palio una fetta di scudetto, visto che si affrontano la prima e la seconda in classifica. I 3 punti in palio sabato 5 marzo 2022 alle ore 14:30 potrebbero risultare decisivi per il tricolore.

Vediamo allora cosa aspettarsi da questa gara: dove si gioca, quali sono le novità sulle due formazioni e dove guardarla.

Vedi anche: Juventus femminile classifica aggiornata

Juve donne contro Roma femminile dove si gioca

La partita fra bianconere e giallorosse, di sabato pomeriggio, si gioca allo Juventus Center di Vinovo (Torino). Si tratta dell’impianto sportivo in cui si disputano le partite di casa della squadra bianconera.

La Juventus women dopo aver subito la prima sconfitta in campionato (domenica scorsa contro l’Empoli) che interrotto una lunga striscia di imbattibilità, è in cerca di riscatto. Ma non sarà per nulla facile battere le avversarie dirette per la corsa al titolo, ovvero la Roma.

Juventus women Roma ultime news di formazione

Fra le giocatrici della Juve mister Montemurro deve valutare chi schierare in avanti e non solo. La bomber Cristiana Girelli è apparsa appannata nell’ultima gara contro l’Empoli, sbagliando anche un calcio di rigore. Tuttavia è l’intera squadra che è chiamata ad una reazione e per questo negli ultimi giorni gli allenamenti sono stati intensi.

Per quanto riguarda l’AS Roma femminile l’allenatore Spugna crede nella possibilità di vincere questo big match: “stiamo preparando questo scontro diretto con la massima attenzione“. Le campionesse d’Italia in carica sono quindi avvisate.

Juve-Roma Serie A femminile statistiche e precedenti

Come testimoniano i dati Opta nei 6 precedenti fra le due squadre la Juventus ha sempre vinto. Tuttavia le bianconere sono reduci dalla prima sconfitta in campionato, mentre la Roma femminile ha vinto le ultime 9 partite giocate in Serie A.

Quindi sembra esserci una differenza di forma fra le due squadre attualmente. Ma attenzione perché è davvero difficile azzardare un pronostico fra le due formazioni che guidano la classifica.

Dove vedere Juventus-Roma femminile in Tv

Sarà possibile vedere la partita di sabato 5 marzo alle ore 14:30 gratis, in diretta televisiva e in chiaro su La7. Sarà inoltre possibile seguire l’evento in streaming sul sito la7.it. Sempre in streaming sarà possibile guardare il big match di Serie A femminile anche su TimVision e Dazn, le due piattaforme a pagamento, che abitualmente trasmettono le partite di calcio femminile.

Insomma, ci sono tutte le premesse per assistere ad una partita spettacolare fra Juventus femminile e Roma. Per dirla in breve, chi vincerà questo incontro aumenterà notevolmente le sue possibilità di vincere lo scudetto 2021-2022.

Vedi anche: Calendario partite Serie A femminile 2021-2022