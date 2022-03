Milan femminile vs Napoli 16°giornata di Serie A. Quando si gioca e dove vederla

Milan-Napoli femminile, partita valida per il sedicesimo turno di campionato. A che ora si gioca e quali sono le ultime notizie sulle due formazioni. Statistiche e diretta streaming.

Milan femminile contro Napoli. E’ una partita importante per entrambe le squadre, ma per motivi opposti: quella rossonera vuole restare vicina alle prime posizioni della classifica, mentre quella azzurra ha bisogno di punti per raggiungere la salvezza. Vediamo allora cosa aspettarci da questo incontro.

Milan donne-Napoli quando e dove si gioca

Il match fra la squadra lombarda e quella campana si gioca domenica 6 marzo alle ore 14:30. La partita si disputa Centro Sportivo Peppino Vismara che ospita gli appuntamenti casalinghi della squadra milanese.

Si preannuncia un incontro emozionante, quello di domenica pomeriggio, visto che entrambe le squadre hanno bisogno di vincere. Ecco come ci arrivano le due formazioni, in base alle ultime news.

Probabili formazioni Milan femminile vs Napoli

Il Napoli femminile è reduce da una preziosa vittoria ottenuta contro il Verona, ma attualmente si trova al terzultimo posto. Il duo Castorina-Domenichetti dovrebbero schierare ancora Romina Pinna (che ha segnato 2 gol contro il Verona) in attacco.

Nel Milan, mister Ganz dovrà ancora fare a meno di Martina Piemonte, alle prese con un infortunio. Tuttavia potrà contare su quasi tutto il resto delle giocatrici che fanno parte della rosa, per scegliere l’11 da schierare in questo incontro.

Milan femminile, chi sono le giocatrici rossonere

Milan-Napoli femminile precedenti e pronostico

Secondo le statistiche di Opta nei 3 precedenti fra le due squadre, ha vinto sempre il Milan women. Da questo dato e in virtù della differenza fra le due squadre in classifica (il Milan è quarto con 32 punti, mentre il Napoli decimo con 14) il pronostico sembrerebbe favorire la squadra di casa. Tuttavia, come abbiamo visto di recente nella partita Empoli-Juventus, in alcuni casi il campo riserva risultati a sorpresa.

Dove vedere Milan contro Napoli donne

La partita di Serie a femminile fra Milan e Napoli, di domenica 6 marzo ore 14:30, verrà trasmessa in diretta streaming su TimVision, per gli abbonati a questa piattaforma. Inoltre, si potrà seguire il match su Dazn e tramite il canale tematico Milan TV.

Vedi anche: Calendario Serie A femminile 2021-2022