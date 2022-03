Lazio Women Vs Sassuolo. Serie A 2022. Quando si gioca e dove vederla

Lazio femminile Vs Sassuolo partita della 16^ giornata di serie A donne apre il secondo turno di calcio femminile. A che ora giocano e dove vedere Lazio Women contro Sassuolo

Lazio Femminile contro il Sassuolo donne è una partita salvezza per le biancocelesti reduci dal pareggio con la Fiorentina. Un risultato questo, che ha sollevato il morale della squadra e del suo allenatore. “Faremo il massimo contro il Sassuolo, e se anche la fortuna sarà con noi magari riusciremo a portare a casa il risultato”. Queste le parole di Massimiliano Catini ai microfoni di Lazio Style Channel

Anche il Sassuolo calcio femminile esce da un pari contro il Milan. La formazione neroverde è terza in classifica. Tuttavia parliamo di una squadra forte, organizzata le cui giocatrici rientrano tra le convocate della nazionale donne.

Sassuolo femminile: rosa 2021-22. Chi sono le donne del Sassuolo calcio

Vediamo a che ora c’è la partita e dove è possibile vederla, oltre alle statistiche e le ultime sulle formazioni

Lazio Femminile contro Sassuolo data orario e dove vederla.

La partita tra le biancocelesti e le neroverdi si gioca domenica 6 marzo alle ore 12:30 presso il Campo Mirko Fersini di Formello. Arbitro: Fabio Rosario di Napoli

Per vedere le Women della Lazio contro il Sassuolo donne dovete essere abbonati a TIMVision, diversamente potete seguire tutti i risultati del calcio femminile italiano sul nostro canale DSW Sport curato dal responsabile Stefano Benzi.

Statistiche e probabili formazioni

In tema di statistiche c’è poco da dire. Opta che raccoglie i dati anche sul Calcio Donne, conferma che l’unico precedente in tra Lazio e Sassuolo risale al match d’andata dello scorso ottobre, terminato 3-0 per le neroverdi. Quindi il dato lascia il tempo che trova.

Per quanto riguarda le formazioni il Sassuolo deve fare a meno dell’attaccante Lucia Cantore infortunata da febbraio, mentre tutto tace a casa delle biancocelesti, anche se è molto probabile che Catini riproponga la medesima formazione che abbiamo visto a Firenze.

