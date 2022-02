Fiorentina – Lazio Women, quando giocano e dove vederla

Fiorentina contro Lazio aprono la 15esima giornata di serie A femminile. A che ora si gioca la partita, ultime sulle formazioni e dove vedere le viola contro le biancocelesti.

Finita la pausa per la Nazionale torna in campo la serie A donne. A dare inizio alla 15esima giornata del campionato è la partita tra la Fiorentina e Lazio Women. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa gara di calcio femminile italiano.

Lazio Femminile ultime news

Le biancocelesti penultime in classifica con soli 3 punti sono già in zona retrocessione. Tuttavia alla fine del campionato di calcio donne mancano otto giornate e nello sport tutto è possibile. A non perdere la speranza è proprio il tecnico della Lazio donne, Catini che nonostante l’ultima sconfitta contro il Milan femminile, ha comunque difeso la squadra.

“Dobbiamo continuare a dare il massimo per invertire questo trend negativo”. Ha detto Massimiliano Catini ai microfoni di una radio locale.

Vedi anche: Lazio femminile giocatrici 2022

Fiorentina femminile formazione ultime news

Brutta stagione anche per la prima squadra donne di calcio femminile in Toscana. La Fiorentina è fuori dalla Coppa Italia dopo il pareggio contro l’Empoli e in campionato ha sprecato tante occasioni. Ottave in classifica, le viola vantano in squadra una delle migliori calciatrici italiane che è la Giacinti in prestito dal Milan. Ma non basta e nel frattempo i rumors sul possibile cambio di panchina continuano.

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo contro la Lazio, Patrizia Panico allenatrice delle Viola dovrebbe confermare la presenza della Sabatino bomber della squadra.

Fiorentina femminile rosa: chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Fiorentina Vs Lazio Women a che ora si gioca e dove vederla

La partita tra le viola e la Lazio donne si gioca allo stadio Comunale Gino Bozzi di Firenze alle ore 12:30 di sabato 26 febbraio. Per vederla dovete essere abbonati a TIMVision che trasmette in streaming le partite di Calcio Femminile italiano.

Vedi anche: Calendario partite Serie A femminile 2021-2022