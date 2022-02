Milan femminile Vs Lazio, a che ora si gioca e dove dederla

Milan contro la Lazio Women, serie A femminile. Quando giocano dove vederla e ultime news sulla formazioni e pronostici.

La partita Milan Vs Lazio apre la 14esima giornata del campionato di calcio femminile dopo la pausa per la Coppa Italia. La partita tra la formazione di Maurizio Ganz e le biancocelesti si gioca sabato 5 febbraio alle ore 12:30 al Centro Sportivo Peppino Vismara di Milano. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul match compresi i precedenti e pronostici.

Milan femminile Vs Lazio Women dove vederla e biglietti

Questa partita di calcio femminile sarà visibile in streaming su TimVision che detiene i diritti ma anche su Dazn per gli abbonati. La 7 per questo turno non trasmette in chiaro il match Milan contro la Lazio Women.

Chi vuole assistere alla partita invece dovrà acquistare i biglietti sul sito ufficiale del Club rossonero

Milan femminile formazione

La squadra rossonera reduce dalla vittoria contro la Sampdoria dei quarti di finale in Coppa Italia, vive un buon momento nonostante l’assenza della Giacinti. Da sottolineare che al gruppo di Maurizio Ganz, proprio nelle ultimissime ore di mercato, si è unita anche Celeste Boureille, centrocampista americana di San Francisco in arrivo dal campionato professionistico americano: giocava in Oregon nelle Portland Thorns. Milan che tenterà di mantenere il ruolo di marcia delle ultime settimane, con due vittorie nelle ultime gare.

Milan femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Formazione Lazio Women

La squadra biancoceleste arriva a Milano più riposata. La Lazio infatti è stata eliminata in Coppa Italia pertanto non ha preso parte ai quarti di finale. Tuttavia parliamo di una squadra che ha perso tutte le trasferte disputate in questo Campionato di Serie A. La squdra di Catini ad oggi ha solo 3 punti in classifica e per invertire la rotta deve vincere anche contro un Milan molto più forte e strutturato.

Lazio calcio femminile. Giocatrici 2021-22. La formazione della Lazio women

Milan – Lazio Women statistiche e pronostici

C’è un solo precedente tra le due squadre, la partita di andata in questo campionato finita con un risultato di 8 -1 a favore delle rossonere. Prima di allora le due squadre non si sono mai confrontate neanche in Coppa Italia.

I pronostici tra Milan e Lazio Women sono tutti a favore della formazione di Maurizio Ganz, ma come sempre: “sarà il campo a decidere”.

