Inter femminile-Pomigliano la partita di oggi. A che ora si gioca

Inter women contro Pomigliano. Partita di chiusura della 16° giornata del campionato di Serie A. Quando si gioca, ultimissime sulle formazioni e dove vederla in streaming.

Inter femminile-Pomigliano. La partita fra la squadra nerazzurra e quella campana si gioca domenica 6 marzo alle ore 14:30 e chiude la sedicesima giornata del campionato di calcio femminile. L’Inter vuole vincere per non perdere ulteriore terreno dalle prime posizioni, ma il Pomigliano non è avversario facile da affrontare. Ecco le ultime su questo incontro di Serie A.

Dove si gioca Inter donne contro Pomigliano

La partita di campionato fra queste due squadre si gioca presso il Centro Sportivo Giacinto Facchetti (denominato anche Suning Youth Development Centre). L’incontro di domenica pomeriggio assegna 3 punti importanti per il proseguo della stagione di entrambe le squadre.

In base alle statistiche di Opta, nell’unico precedente fra i due team (quello giocato nel girone di andata del torneo in corso) ha vinto la squadra campana per 2-0. Anche se un solo precedente è un campione poco indicativo, di sicuro l’Inter farà bene a prestare molta attenzione a questo avversario, visto che l’ha già messa in difficoltà all’andata. Specie per quanto riguarda il reparto offensivo, piuttosto temibile.

Inter-Pomigliano femminile formazioni e statistiche

Per quanto riguarda le giocatrici dell’Inter su questa partita, la centrocampista Marta Pandini ai microfoni di Inter Tv ha dichiarato: “sarà un match contro un avversario difficile, ma vogliamo vincere e continuare a crescere“. Coach Rita Guarino sta preparando al meglio possibile l’incontro, ma sceglierà la formazione titolare ufficiale solo poco prima del match.

Quindi l’Inter vuole vincere, ma il Pomigliano femminile non ha intenzione di darsi per vinto in partenza. La squadra campana proverà a replicare quanto fatto all’andata contro l’Inter e per farlo potrebbe affidarsi nuovamente a Marija Banusic e Dalila Ippolito in formazione.

Dove vedere Inter vs Pomigliano, Serie A femminile

La partita fra Inter e Pomigliano di domenica 6 marzo, alle ore 14:30, si potrà guardare in streaming su TimVision. Gli abbonati potranno inoltre seguire la gara live su Dazn e sul canale tematico Inter Tv. Non sarà invece trasmessa in Tv. Queste le ultimissime su Inter femminile contro Pomigliano, un match dal pronostico tutt’altro che scontato.

