Partite Serie B femminile 3^ giornata 2022/2023. Sfida al vertice fra Napoli e Chievo

Calcio femminile Serie B 2022/2023 partite terza giornata. In Campania si affrontano le uniche due squadre a punteggio pieno. Dove vedere le gare gratis

La terza giornata del campionato di calcio femminile di Serie B 2022/2023 regala subito un duello d’alta quota. A Napoli infatti andrà in scena la partita che vedrà opposte le uniche due squadre a punteggio pieno dopo due giornate, ovvero Napoli e ChievoVerona.

Le sfide d’interesse sono però diverse e, di seguito, andiamo a scoprire l’intero calendario del terzo turno del campionato di Serie B.

Partite Serie B femminile 3^ giornata Napoli-ChievoVerona

Doveroso ripetere che i fari saranno puntati quasi unicamente su Napoli-ChievoVerona. Partenopee e venete sono, un po’ a sorpresa, le uniche due capoliste dopo due giornate e in Campania si contenderanno il primato solitario della serie cadetta.

Il Napoli è reduce da un successo casalingo di misura sull’Apulia Trani (1-0), così come il ChievoVerona ha avuto la meglio fra le mura amiche nel derby veneto con il Cittadella (2-1).

Partite terza giornata serie B femminile

Fra le altre partite in programma spicca Genoa-Brescia, con il Grifone a caccia del primo successo in Serie B e le Leonesse in cerca della prima vittoria dopo due pareggi. Ma anche Ternana-Lazio attrae curiosità fra gli addetti ai lavori, soprattutto nel vedere all’opera le biancocelesti che si sono imposte a Tavagnacco nell’ultimo turno. Di seguito il calendario completo della terza giornata.

Domenica 2 ottobre ore 11

Napoli-ChievoVerona

Domenica 2 ottobre ore 13

Trento-Sassari Torres

Domenica 2 ottobre ore 15

Apulia Trani-Cesena

Cittadella-Tavagnacco

Genoa-Brescia

San Marino Academy-Ravenna

Ternana-Lazio

Verona-Arezzo

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Di seguito la classifica del campionato di calcio femminile Serie B 2022/2023 dopo la disputa dei primi due turni di campionato.

Dove vedere gratis la Serie B femminile

Ogni partita del campionato di calcio femminile di Serie B 2022/2023 è trasmessa in diretta sulla piattaforma Eleven Sports. La visione delle gare è gratuita, ma è necessario effettuare la registrazione al portale. Questa operazione è sempre gratuita e non comporta alcuna spesa all’utente.