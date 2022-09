Partite Serie B femminile 2^ giornata. Tavagnacco a caccia di conferme

Calcio femminile partite Serie B 2^ giornata. Quando si gioca e dove vederle gratis. Calendario

Nel weekend il campionato di calcio femminile di Serie B 2022/2023 non si ferma e nel pomeriggio di domenica settembre si disputeranno le partite della seconda giornata.

Sono due gli anticipi previsti dal calendario ed entrambi inizieranno alle 14.30. Si tratta dei confronti fra Sassari Torres e Ternana e fra Tavagnacco e Lazio. Tutte le altre gare inizieranno regolarmente alle 15.

Serie B femminile seconda giornata, gli anticipi

Le due partite che prenderanno il via alle 14.30 suscitano parecchia curiosità. Infatti due delle tante capoliste sono attese da altrettanti confronti che potranno dare ulteriori giudizi dopo la brillante prima giornata. Stiamo ovviamente parlando della Ternana che sarà impegnata sul campo della Torres e del Tavagnacco che invece ospiterà la retrocessa Lazio.

Partite Serie B, Brescia a caccia del primo successo

Dopo il pareggio a fil di sirena nella prima giornata, il Brescia, dato fra i favoriti dagli addetti ai lavori, cercherà di conquistare il primo successo stagionale. In Lombardia arriverà però il neopromosso Arezzo che possiede tutti i requisiti necessari a mettere il bastone fra le ruote alle Leonesse.

Fra gli altri match domenicali, sfida fra San Marino Academy e Verona, due deluse della prima giornata, e scontro fra Cesena e Trento, con le bianconere reduci da un clamoroso 5-5 in Coppa Italia contro il Parma. Di seguito il calendario della seconda giornata.

Domenica 25 settembre 14.30

Sassari Torres-Ternana

Tavagnacco-Lazio

Domenica 25 settembre 15

Brescia-Arezzo

Cesena-Trento

Chievo-Cittadella

Napoli-Apulia Trani

Ravenna-Genoa

San Marino Academy-Verona

Serie B femminile, come vedere le partite in tv gratis

Tutte le partite del campionato di calcio femminile di Serie B hanno una copertura televisiva. Le gare sono infatti trasmesse in diretta su Eleven Sports, portale che non richiede nessun abbonamento per la visione degli incontri.

Gli interessati possono quindi vedere i match in maniera gratuita e l’unico passaggio necessario è l’iscrizione alla piattaforma che non prevede alcun costo a carico degli utenti.