Risultati Coppa Italia femminile 2022/23: vince il Como, spettacolo tra Cesena e Parma

Il quadro della prima giornata di Coppa Italia femminile è quasi completo vince il Como, pareggiano Cesena e Parma Tutti i risultati

Vittoria esterna di prestigio del Como, neopromosso in Serie A, che passa sul campo dell’Arezzo – arrivato alla fase a gironi dal primo turno di qualificazione. Spettacolare e folle pareggio (5-5) tra Cesena e Parma.

I risultati di Coppa Italia

Alle cinque partite già giocate e ormai in archivio si aggiunge la vittoria del Como sul campo dell’Arezzo: 1-0 per le lariane che conquistano così la prima vittoria stagionale dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate e un solo gol segnato. Decisiva la rete di Stapelfeldt al 57’, un bel colpo di testa su cross di Di Luzio in una gara che le aretine hanno giocato alla pari sfiorando a più riprese il gol. Ma il Como, nel finale, è andato vicinissimo anche al raddoppio cogliendo una gran traversa con Beil. Risultato sostanzialmente giusto. Arezzo che ora ospiterà la Roma, vicecampione d’Italia e finalista della scorsa stagione, sconfitta solo dalla Juventus nella gara decisiva.

Cesena-Parma si rivela una partita davvero incredibile. Le Ducali sprecano una vittoria praticamente già in tasca con un finale di partita sciagurato. Parma in vantaggio con Martinovic, su rigore che dilaga con Cambiaghi, Acuti e Bardin. Sullo 0-4 il gol del Cesena di Costi non sembra cambiare gli equilibri del match anche perché a mezz’ora dal termine Pirone marca l’1-5 per il Parma. Poi però nell’ultimo quarto d’ora il Cesena stravolge il match con quattro reti in rapidissima successione. Distefano, Cuciniello, Pioner, e Paregio in dieci minuti pareggiano i conti di una partita semplicemente incredibile. Nella seconda giornata scende in campo l’Inter, prima di scena a Cesena e poi, nell’ultimo turno, a Parma.

Coppa Italia Femminile 2022/2 1a giornata TORRES

CHIEVO VERONA

domenica 9 ottobre ore 14:00 TERNANA

LAZIO

1-2 RAVENNA

SAN MARINO

3-4 GENOA

HELLAS VERONA

3-4 TAVAGNACCO

NAPOLI

1-2 CITTADELLA

BRESCIA

2-0 CESENA

PARMA

5-5 AREZZO

COMO

0-1

Manca a questo punto un solo risultato al database della prima giornata, la partita tra Chievo Verona e Torres Sassari, rinviata alle 14.30 del 9 ottobre. Il format della Coppa Italia prosegue con le previste modalità e un calendario da definire. La seconda giornata è già in programma per il 2 novembre con orari ancora da stabilire. La terza si terrà a cavallo dell’8 gennaio, con l’anno nuovo.