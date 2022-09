Risultati Coppa Italia femminile 2022-2023 prima giornata: Napoli e Lazio, vittorie esterne

Tutti i risultati – nessun pareggio -della prima giornata della fase a gironi di Coppa Italia femminile 2022-2023 che coinvolgeva le squadre di seconda e terza fascia

É iniziata la fase a gironi di Coppa Italia femminile: otto gruppi a tre con gare di sola andata che porteranno le squadre vincenti di ogni singolo girone direttamente ai sorteggi dei quarti di finale.

Il format di questa fase prevede un meccanismo identico per tutti i gironi, sorteggiati in agosto. Le otto squadre di fascia alta, tutte del massimo campionato, scenderanno in campo nella seconda e nella terza giornata giocando sempre in trasferta. Passa il turno la squadra con il maggior numero di punti. E in caso di parità quella che avrà la migliore differenza reti o il maggior numero di gol segnati.

Il quadro dei risultati non è ancora completo. Torres-Chievo è stata rinviata. Arezzo-Como e Cesena-Parma, in considerazione degli impegni di Serie A di lariane e ducali, sono rinviate a mercoledì 21 settembre. Nel Gruppo A bella vittoria della San Marino Academy che passa sul campo del Ravenna (3-4) in un derby piacevole e vivace. Vantaggio ospite di Papaleo, pareggio su rigore di Barbieri e nuovo vantaggio sammarinese con Burbassi prima dell’intervallo. Nel secondo tempo tante occasioni e altri gol. Ancora Papaleo, e Marengoni per le ospiti con Gardel prima e Raggi poi che tengono il Ravenna in partita, capace di rendersi pericoloso fino all’ultimo istante. Prossimo turno con il Ravenna che ospita la Sampdoria.

Doppietta Kongouli nel Cittadella che regola il Brescia nel Gruppo B con due gol nel primo tempo e una prestazione piuttosto consistente. Girone proibitivo che include le campionesse in carica della Juventus, ospiti del Cittadella nel secondo turno.

Altra partita scoppiettante nel Gruppo E con le ragazze dell’Hellas Verona che passano in trasferta (4-3) sul Genoa in una gara dai due volti. Rossoblu in vantaggio con due gol di Bargi in un minuto. Reazione micidiale delle scaligere con doppietta di Peretti e gol di Vergani prima del pareggio di Tortarolo. Secondo tempo molto equilibrato, con occasioni da una parte e dall’altra. L’Hellas fa valere la sua maggiore esperienza e chiude i conti con Capucci. Il Genoa nella seconda giornata affronterà la Fiorentina, attualmente tra le prime in classifica dopo due turni in Serie A.

Vittoria importante per la Lazio, 2-1 sul campo della Ternana grazie ai gol di Visentin, brava a sfruttare un errore difensivo delle umbre, e Fuhlendorff che infiila la porta avversaria sfruttando una uscita non perfetta del portiere avversario Ghioc. In mezzo il provvisorio pareggio di Lombardo. Con la Ternana pericolosa in più di un’occasione e le Aquile che vanno valere la loro superiorità soprattutto nel secondo tempo. Ternana che ora ospiterà il Milan.

Il quadro si completa con la vittoria del Napoli, altra nobile decaduta dal massimo campionato, che passa nel Gruppo G sul campo del Tavagnacco 2-1 in quella che era probabilmente la gara più attesa in uno dei gironi sulla carta più equilibrati: doppietta di Gomes per la Lazio. Con Magni che accorcia le distanze per le padrone di casa a tempo ormai scaduto. Prossimo turno con il Tavagnacco che ospita il Pomigliano.

Questi i risultati della prima giornata in attesa che si completi il quadro. Il secondo turno è previsto la prima settimana di novembre. Il terzo appena dopo l’Epifania, dopo la sosta natalizia.