Risultati Serie A femminile, Sampdoria e Fiorentina: vincenti e a punteggio pieno

Sampdoria e Fiorentina vincono e salgono a punteggio pieno nella classifica di Serie A rispettivamente contro Pomigliano e Como

Seconda giornata di Serie A di calcio femminile e doppia conferma per la Fiorentina e la Sampdoria che bissano il successo dell’esordio dimostrando evidenti progressi rispetto alla stagione scorsa. D’altra parte due partite e altrettante sconfitte per il Pomigliano e il neopromosso Como, per altro protagoniste di un’ottima gara.

Pomigliano femminile-Sampdoria Women 1-2

Ritmi piuttosto gradevoli sin da subito in quel di Pomigliano, dove le padrone di casa e la Sampdoria si danno battaglia sin dai primissimi minuti tanto che la prima rete arriva già al 10′: grande azione di forza di Taty che resiste agli assalti avversari, entra in area e, praticamente dalla linea di fondo, batte Tampieri sul primo palo. La reazione della Samp femminile comunque non si fa attendere e si concretizza al 25′, quando Spinelli trasforma splendidamente una punizione dal limite, ristabilendo la parità.

Così come il primo tempo, anche la ripresa comincia in modo piuttosto intenso e con occasioni da una parte e dall’altra: sia Tampieri che Cetinja hanno il loro daffare, con il portiere del Pomigliano donne che suda freddo quando Tarenzi prende la traversa con un insidioso pallone a campanile. L’attaccante blucerchiata risulterà comunque decisiva al 68′, quando dopo essere entrata in area verrà affossata procurandosi il rigore che Rincon trasforma calciando forte e centrale.

La sfida, nonostante gli assalti finali delle campane, si chiuderà dunque sull’1-2 per la Sampdoria Women che dunque resta a punteggio pieno. Seconda sconfitta in altrettante partite invece per il Pomigliano femminile.

Fiorentina-Como 2-1

Seconda vittoria e Fiorentina a punteggio pieno grazie al successo sul neopromosso Como. Un bel test per la Viola femminile che soffre forse più del previsto contro la matricola. Una bella gara con tre gol concentrati nel primo tempo. Como subito pericoloso con un destro di Brenn che impegna a freddo Schroffenegger ma al primo affondo la Fiorentina passa. E al secondo raddoppia. Arrivano in rapida successione il vantaggio di Jackmon che di testa raccoglie un bel calcio di punizione di Parisi, e il raddoppio di Boquete che chiude in gol un’azione personale imbeccata da Huchet.

Sembra una passeggiata: non lo è. Como che trova il gol che riapre la partita, lo firma Kubassova bravissima a infilarsi nel corridoio aperto dal suggerimento da Picchi. Fiorentina che non chiude il match nonostante un paio di occasioni clamorose. E anche se il secondo tempo risente della fatica di inizio stagione, sono ancora le lariane ad andare vicinissime al primo clamoroso pareggio in Serie A con una conclusione ravvicinata che costringe Schroffenegger a un altro intervento decisivo.

Evidenti progressi del Como rispetto all’esordio con la Juventus. Fiorentina che si gode la prima posizione in attesa di affrontare domenica prossima (ore 12.30 in casa) un’altra novità della Serie A femminile, il Parma.