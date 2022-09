Risultati Serie B femminile 1^ giornata. Esordio vincente per la Ternana

Serie B Femminile 2022/2023. Tutti i risultati e marcatori delle partite della prima giornata. Colpo Tavagnacco in casa del Genoa

Nella prima giornata del campionato di Serie B femminile 2022/2023, solamente Lazio-Brescia si è conclusa in parità. Le rimanenti sette partite hanno visto una squadra vincitrice e una sconfitta. Nella fattispecie, Arezzo, Chievo Verona Women, Cittadella, Napoli Femminile, Sassari, Tavagnacco e Ternana condividono la testa della classifica con tre punti.

Risultati Serie B femminile Napoli e Ternana ok negli anticipi

Nell’anticipo del sabato, la matricola Ternana sorprende il Ravenna e vince 3-0. Le umbre passano con la doppietta di Spyridonidou che fa seguito alla rete di Lombardo in avvio. Sempre sabato, il Napoli si è imposto 3-2 sulla neopromossa Trento grazie ai gol di Ferrandi, Nozzi e Pinna che vanificano quelle di Bielak e Rosa per le trentine.

Risultati Serie B femminile pareggio Lazio e ko Verona

Le altre due squadre retrocesse dalla Serie A insieme al Napoli non riescono a ottenere il bottino pieno. La Lazio infatti viene raggiunta nel finale di gara dal Brescia nel big match di giornata, mentre il Verona esce battuto nello scontro con il Sassari Torres.

Risultati Serie B, vince la neopromossa Arezzo

Tre punti importanti quelli conquistati dalla neopromossa Arezzo contro il San Marino Academy. Le aretine la spuntano 2-1 grazie alla zampata finale di Ghisci.

Inizia con un ko invece l’avventura del Genoa in Serie B, sconfitto in casa dal Tavagnacco. La squadra di Recenti passa con De Matteis (doppietta) e Licco.

Cade l’Apulia Trani (2-0 contro il Chievo), vince il Cittadella contro il Cesena.

Risultati e marcatori prima giornata Serie B femminile

Trento-Napoli Femminile 2-3 26’ Ferrandi (N), 42’ Nozzi (N), 45’ Pinna (N), 58’ Bielak (T), 68’ Rosa (T)

Ternana-Ravenna Women 3-0 4’ Lombardo (T), 39’ Spyridonidou (T), 58’ Spyridonidou (T)

Apulia Trani-Chievo Verona Women 0-2 19’ Massa (C), 54’ Mascanzoni (C)

Hellas Verona-Sassari Torres 1-2 45’+2’ Vergani (V), 72’ Iannazzo (S), 89’ Congia (S)

Arezzo-San Marino Academy 2-1 28’ Bassano (A), 54’ Accornero (SM), 74’ Gnisci (A)

Cittadella-Cesena 2-1 22’ Ferin (CI), 64’ Distefano (CE), 74’ Dahlberg (CI)

Genoa Women-Tavagnacco 1-3 4’ De Matteis (T), 26’ De Matteis (T), 39’ rig. Parodi (G), 55’ Licco (T)

Lazio Women-Brescia 1-1 45’ Toniolo (L), 90’ Fracas (B)

Prossimo turno Serie B femminile

Non si ferma il campionato di Serie B femminile che domenica sarà nuovamente in campo per la disputa della seconda giornata. Di seguito il programma come da calendario.

Brescia-Arezzo

Cesena-Trento

Chievo Verona Women-Cittadella

Napoli Femminile-Apulia Trani

Ravenna Women-Genoa Women

San Marino Academy-Hellas Verona

Sassari Torres-Ternana

Tavagnacco-Lazio Women