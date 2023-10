La nazionale femminile contro la Svezia. Quando gioca l’Italia in Women’s Nations League 2023-24, formazioni e situazione girone.

Svezia-Italia femminile. La sconfitta contro la Spagna ha lasciato molto amaro in bocca nella nazionale di calcio donne al lavoro di Coverciano. Ma le indicazioni della partita sono state buone: la squadra ha dimostrato un ulteriore crescita rispetto alle prime due partite contro Svizzera e Svezia.

Ma la lista di partite proibitive in calendario prosegue: le Azzurre saranno in campo a Malmo martedì sera alle 18.30 per affrontare di nuovo la squadra numero #1 del ranking FIFA.

Svezia-Italia femminile, la situazione delle 2 squadre

L’Italia, una vittoria contro la Svizzera nelle 3 partite del gironcino della Womens Nations League, non ha certo sfigurato. In particolare nei due match giocati contro le due squadre che in questo momento sono al vertice della classifica mondiale.

Contro la Svezia l’Italia se l’è giocata alla pari all’andata perdendo solo di misura al termine di una partita di gran lunga superiore a quella giocata sempre contro le Blagult al Mondiale e che si era conclusa con una pesante sconfitta. La Svezia ha perso in casa contro la Spagna e vinto di misura contro la Svizzera grazie a un gol di testa del difensore del Bayern Monaco Magdalena Eriksson su calcio di punizione della milanista Kosovare Asslani.

Nazionale donne, le parole dei CT

Andrea Soncin giudica la partita contro la Spagna un passo avanti: “Le ragazze avrebbero meritato di più. La loro partita contro la Spagna è stata coraggiosa e determinata. Meritano complimenti e rispetto anche per questa gioia di un pareggio che sarebbe stato importante e che non è arrivato. Ma con questo spirito e questo atteggiamento i risultati arriveranno presto”.

Il tecnico della Svezia, Peter Gerhardsson – riconfermato dopo il terzo posto al mondiale che ha portato la Svezia sul gradino più alto del ranking mondiale -guarda alla partita contro le Azzurre con molti motivi di interesse: “L’Italia ci ha messo in grande difficoltà nella partita del mese scorso. Le ho trovate molto preparate e determinatissime. Non sarà una partita facile.”

Svezia-Italia femminile, statistiche e curiosità

La sfida contro la Svezia, una delle squadre tradizionalmente più forti del mondo, da sempre ai vertici delle classifiche ma con un solo grande trofeo internazionale in archivio, l’Europeo del 1984 a dispetto di un secondo posto al Mondiale del 2003 e di due medagli d’argento alle Olimpiadi nel a Rio 2016 e Tokyo 2020, è un match tradizionale e ricorrente per la squadra azzurra.

Quella del New Stadium di Malmo sarà la 27esima sfida: statistiche molto favorevoli alle padrone di casa con 17 vittorie, cinque pareggi e quattro sole vittorie italiane l’ultima delle quali nel 2018, a Cremona, decisa dalla rete di Sabatino. Ultima sfida quella di Castel di Sangro, un’altra sconfitta di misura per l’Italia.

Svezia-Italia femminile, le probabili formazioni

Le due squadre sono al lavoro, difficile anticipare le scelte dei tecnici. Tuttavia la Svezia dovrebbe confermare in gran parte la squadra vista contro la Svizzera forse solo con un paio di innesti.

SVEZIA (4-3-3) – Musovic, Andersson, Eriksson, Ilestedt, Bjorn; Seger, Asslani, Zigiotti Olme; Jakobsson, Blackstenius, Lundkvist.

Ancora assente Fridolina Rolfo.

ITALIA (4-4-3) – Giuliani, Boattin, Linari, Lenzini, Bartoli; Dragoni, Caruso, Galli, Di Guglielmo; Giacinti; Cambiaghi.

Dove guardare Svezia-Italia femminile

Svezia-Italia femminile si gioca martedì 31 ottobre alle ore 18.30 al New Stadium di Malmo. Arbitra la francese Stephanie Frappart.

Confermata la diretta TV in chiaro su RAI Due con live streaming su RAI Play. Al termine del match le Azzurre rientreranno in Italia per riunirsi ai loro club di appartenenza per le prossime partite di Serie A e B in programma tra sabato e domenica, sesta giornata.

L’Italia tornerà a riunirsi domenica 26 novembre per le ultime due partite in programma per la UEFA Nations League: il 1 dicembre in Spagna e il 5 dicembre per la sfida conclusiva contro la Svizzera che si terra allo stadio Ennio Tardini di Parma. Trovate highlights e analisi delle partite della nazionale donne sul nostro canale YouTube Dsw calcio femminile.