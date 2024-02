Due impegni per la Nazionale azzurra femminile che si appresta a tornare in campo dopo la splendida rincorsa di UEFA Nations League per affrontare in amichevole l’Irlanda, venerdì 23 febbraio al Viola Park (ore 18.15) e l’Inghilterra, martedì 27 febbraio (ore 18) ad Algeciras.

Nazionale donne, le scelte di Soncin

Come aveva già preannunciato, il CT Soncin ha chiamato un gruppo particolarmente numeroso di giocatrici tra le quali spiccano anche alcune novità significative: “Ne approfitteremo – aveva detto il tecnico azzurro – per fare gruppo, coinvolgere altre giocatrici che stiamo seguendo e proseguire il progetto con un gruppo ampio che ci servirà in vista delle qualificazioni per gli Europei….”

Che sono già dietro l’angolo e caratterizzeranno il resto della stagione azzurra con una serie di partite molto serrate fino alla fine dell’anno.

La splendida stagione della Sampdoria, che solo ieri dopo la sconfitta contro il Milan ha dovuto archiviare una splendida rincorsa verso la poule scudetto, viene premiata anche da numerose convocazioni significative. Prima convocazione e aria di esordio per Amanda Tampieri, campionato davvero fantastico il suo, e dai due terzini Aurora De Rita ed Elisabetta Oliviero. A completare il quadro il ritorno in nazionale di Eva Schatzer, classe 2005, prestito della Juventus alla Sampdoria – che ha ben quattro convocate in azzurro, un record, e il difensore del Milan Julie Piga.

Sia Schatzer che Piga avevano preso parte al raduno pre-Mondiale per poi essere escluse da Milena Bertolini prima della partenza per la Nuova Zelanda. Importante anche il ritorno nel gruppo di due veterane come Barbara Bonansea e Cristiana Girelli.

Nazionale donne, la doppia sfida contro Irlanda e Inghilterra

Due amichevoli importanti: contro una nazionale di tradizione e in crescita come quella irlandese, parecchi gradini al di sotto di quella azzurra, e un vero e proprio banco di prova contro l’Inghilterra, la squadra campione d’Europa in carica e vice campione del mondo, affidata alla riconfermatissima Sarina Wiegman.

Il doppio impegno della nazionale cade in un momento importantissimo che vedrà tutte le nazionali impegnate nei play off di UEFA Nations League tornare in campo per completare il quadro delle squadre iscritte all’Europeo in vista degli attesissimi sorteggi del 5 marzo nei quali l’Italia è inserita tra le squadre di seconda fascia.

I biglietti per la gara con l’Irlanda saranno messi in vendita a partire dalle ore 12 di venerdì 16 febbraio, presso le agenzie abilitate e sul sito ufficiale della Federcalcio con biglietti a prezzi popolarissimi: 5 euro con tagliandi a 1 euro per gli Under 18 e gli Over 65.

L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Amanda Tampieri (Sampdoria);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Aurora De Rita (Sampdoria), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Sampdoria), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter).