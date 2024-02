Italia femminile Irlanda è la prima amichevole della Nazionale donne di Andrea Soncin. Di seguito: orario, canale Tv, biglietti, pronostici, ultime news e chi sono le avversarie dell’Italia calcio femminile

Italia-Irlanda: quando e dove vederla

Stadio Viola Park

Viola Park Calcio d’inizio: v enerdì 23 febbraio,

enerdì 23 febbraio, Orario : 18:30

: 18:30 Dove vederla in Tv : la partita sarà visibile su RAI Due

: la partita sarà visibile su RAI Due Come vederla in streaming: RAI Play

Italia-Irlanda, un’amichevole interessante

L’Irlanda arriva da un periodo estremamente brillante. Il nuovo tecnico, Eileen Gleeson, ex vice per diversi ani di Vera Pauw che ha ereditato la panchina ad agosto, sta portando avanti un progetto ambizioso che si è concretizzato in estate con la prima presenza in assoluto delle Girls in Green a un mondiale. Eliminata al primo turno, un punto e un gol in tre partite. Due sconfitte di misura contro Australia e Canada destando un’ottima impressione, e un pareggio a reti bianche contro la Nigeria. Una squadra che non ha grandissima tradizione e non ha mai vinto niente: ma che sta crescendo in modo considerevole.

L’Irlanda al momento è al numero #24 del ranking FIFA, in crescita, e arriva da sei vittorie consecutive nella UEFA Women’s Nations League: vittoriosa nel gruppo A a punteggio pieno davanti a Ungheria, Irlanda del Nord e Albania con venti gol segnati e due sole reti subite, l’Irlanda è l’unica squadra che ha completato le sei partite del torneo vincendole tutte. Una cavalcata straordinaria che promuoverà la nazionale in verde alla League A della prossima edizione, e dunque tra le migliori sedici squadre europee.

L’obiettivo dell’Irlanda e crescere nel ranking: al momento tra le squadre iscritte al torneo di qualificazione del prossimo europeo, in programma il 5 marzo, è in quarta fascia. Ma chi la pesca avrà un brutto cliente.

Italia femminile Irlanda, le avversarie: novità e punti di forza

Uno dei meriti della FEI, la federazione irlandese di calcio, è stata quella di pensare in grande. L’Irlanda non ha una grandissima tradizione nel calcio femminile: nonostante il movimento di calciatrici e appassionate, in un paese relativamente piccolo, sia enorme. In pratica in Irlanda tutte le ragazze giocano a calcio, soprattutto a scuola. Ma poi difficilmente arrivano a un impegno agonistico gratificante: in questo senso ormai da alcuni anni sono nati programmi che consentono alle ragazze più talentuose di completare gli studi o addirittura di andare negli Stati Uniti per università ed esperienza calcistica di altissimo livello. Il programma funziona. Così come funziona la costante e continua collaborazione con la federazione inglese: almeno il 70% delle ragazze irlandesi giocano in Inghilterra ad alto livello. E stanno contribuendo a far crescere tutte le più giovani.

I punti di forza sono senza dubbio il capitano, Katie McCabe, 28 anni, centrocampista in forza all’Arsenal oltre a Kyra Carusa (che gioca in America nel San Diego Wave) 21 presenze e sette gol, il portiere Courtney Brosnan che gioca nell’Everton insieme ad Aurora Galli e Martina Piemonte, e le veterane Niamh Fahey (36 anni, Liverpool) e Louise Quinn (33 anni, Birmingham). Tante le giovanissime, alcune delle quali del tutto esordiente: ha soltanto 17 anni la talentuosa Jessica Fitzgerald che gioca ancora nel club irlandese nel quale è cresciuta, il Peamont, ma soprattutto Abbie Larkin, attaccante che a soli 18 anni ha già sedici presenze in prima squadra, uno dei punti di forza nel rush di sei vittorie e sette risultati utili consecutivi.

Prima convocazione anche per Emily Murphy attaccante che gioca negli USA con la Wake Forest University, 21 anni: americana che ha scelto il passaporto irlandese come il padre, ex giocatore, e che aveva già fatto un test con le Girls in Green nel 2021.

Italia-Irlanda, la prima volta al Viola Park

Sarà la prima partita di una nazionale maggiore nello splendido Viola Park. E nonostante la diretta televisiva ci si attende un buon pubblico. Complice anche l’ottimo momento della Fiorentina che ha sempre portato parecchio pubblico nel nuovo impianto, inaugurato pochi mesi fa. Sarà anche l’ultima partita ufficiale di Sara Gama, che contro l’Irlanda – alla quale segnò il suo primo gol in azzurro – saluterà compagne e tifosi.

Prezzi popolarissimi, in vendita on line e nelle prevendite autorizzate. Un test interessante. L’Italia resterà poi in ritiro a Coverciano per partire lunedì alla volta di Algeciras dove martedì sera affronterà l’Inghilterra.

Italia-Irlanda, il nostro pronostico

Si tratta di un’amichevole, non c’è la pressione di fare risultato a tutti i costi. E sicuramente Soncin avrà voglia di vedere le numerose novità convocate (ben quattro giocatrici della Sampdoria) riprendendo una serie di test necessari in vista delle qualificazioni all’Europeo.

Il CT azzurro dovrà fare a meno di Valentina Giacinti che ha lasciato il ritiro per un acciacco, sostituita da Miriam Longo. Considerando anche i precedenti, l’Italia è imbattuta con sei vittorie e un solo pareggio nelle sette partite giocate fin qui, il pronostico è tutto dalla parte delle Azzurre.

PRONOSTICO ITALIA-IRLANDA: 1