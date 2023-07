Mondiali Donne, esordio vincente dell’Australia ma in una partita non particolarmente brillante contro l’esordiente EIRE

Se la vittoria della Nuova Zelanda sulla favoritissima Norvegia ha molto dell’imprevedibile e del sorprendente, tutto sommato altrettanto sorprendente è la vittoria di misura, ma non stentata, dell’Australia, anche lei padrona di casa nel mondiale di calcio femminile, contro l’EIRE, al suo esordio assoluto ai Mondiali 2023

Decisivo un calcio di rigore in avvio di ripresa da parte di Stephanie Catley che ha concesso ai co-organizzatori una vittoria sostanzialmente meritata è pesantemente condizionata dell’assenza di Samantha Kerr.

Australia-EIRE 1-0

Ci si sarebbe aspettato certamente un risultato molto più rotondo da parte delle Matildas cui tutto sommato però non sono mancate né le occasioni ne il gioco, quanto piuttosto una certa precisione in fase conclusiva e di realizzazione. L’Australia arrivava da un cammino davvero importante, nove vittorie nelle ultime 10 partite mettendo in mostra un gioco molto vario ed estremamente offensivo nel quale il ruolo di diamante spettava per l’appunto a Kerr.

L’assenza per infortunio dell’attaccante del Chelsea, che lo staff medico e tecnico australiano sta cercando disperatamente di recuperare nei tempi più brevi possibili, è stata la vera discriminante di questa partita nella quale, tuttavia, le sostitute non hanno assolutamente sfigurato.

Al posto di Kerr c’è l’attaccante del Real Madrid Hayley Raso protagonista di una gara estremamente generosa ma anche di qualche errore di troppo. Clamoroso quello in avvio che la vede mettere a lato in posizione favorevolissima un comodo colpo di testa da distanza estremamente ravvicinata.

Per quanto riguarda invece l’Irlanda, la tattica principale delle Girls in Green dell’intervallo è stata quella di difendersi nel modo più ostinato possibile – cinque giocatrici in linea nel reparto basso – per cercare di colpire le avversarie in contropiede. Ma tutte le difficoltà di una squadra che in quattro delle ultime 5 partite non è mai riuscita a segnare sono venute fuori già nel primo tempo che non ha registrato nemmeno un tiro in porta da parte delle irlandesi.

Il gol decisivo su rigore

Primo tempo tutto sommato non entusiasmante nemmeno da parte dell’Australia. Molto meglio la ripresa che inizia con toni agonisticamente molto più intensi da parte delle padrone di casa. In questo caso Raso, sempre estremamente coinvolta in tutte le azioni offensive, si fa perdonare l’errore in avvio costringendo a un maldestro errore in piena area di rigore Marissa Sheva.

Penalty ineccepibile che Stehanie Catley spedisce con una conclusione assolutamente perfetta dritta all’incrocio dei pali: sarà lei la rigorista ufficiale australiana, terzo gol in 55 presenze.

Da qui alla fine l’Irlanda si presenta nella trequarti avversaria solo sporadicamente e soprattutto su calcio piazzato. Nessun rischio davvero importante per il portiere australiano Mackenzie Arnold, estremamente attenta sia sui calci di punizione che sui calci d’angolo. Unica vera palla gol per l’EIRE è quella che Katrina Gorry spreca nel finale. Ma sarebbe stata troppa grazia in una partita che ha visto l’Australia andare molto più vicina al raddoppio di quanto l’Irlanda non sia mai andata vicina al pareggio. Prestazione tutto sommato ordinata per le europee, una squadra da rivedere magari nelle prossime uscite e che potrebbe riservare anche qualche sorpresa.

Il risultato pone l’Australia in testa al Gruppo B e fa il paio con la splendida vittoria della Nuova Zelanda, festa grande in tutto l’arcipelago nel corso della notte, contro la Norvegia.

Queste le prossime partite del girone. EIRE alle prese con le campionesse olimpiche del Canada a Perth, mercoledì 26 alle ore 14 (ora italiana) Australia che avrà un giorno di riposo in più per ospitare la Nigeria alle ore 12 di giovedì 27 luglio al Lang Park di Brisbane, in uno degli impianti Olimpici del 2032.

