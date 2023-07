Canada vs EIRE si conclude con una vittoria più sofferta del previsto per le canadesi, Irlanda già eliminata

Un’altra sconfitta di misura per l’EIRE che saluta il Mondiale femminile dopo due sole partite proprio come Costa Rica e Zambia. Se non altro con la soddisfazione di aver segnato almeno un gol e di essere uscito tra gli applausi.

Non particolarmente fortunata la prestazione della squadra irlandese che molto aveva già da recriminare nella prima partita persa contro l’Australia solo su calcio di rigore e forse qualche elemento in più di rimpianto ha proprio nella sconfitta con il Canada.

Canada vs EIRE 2-1

Un gol in avvio dopo solo quattro minuti di gioco aveva messo sull’avviso le campionesse olimpiche in carica anche per via di un atteggiamento estremamente intenso da parte dell’EIRE, attento in difesa ma prontissimo a ripartire in attacco e contropiede secondo una distribuzione di compiti e di gioco piuttosto efficace e ben delineata.

Primo tempo pesante e non particolarmente ben giocato dal Canada che fatica moltissimo a entrare in partita, anche in considerazione di un approccio quasi sfrontato da parte dell’Irlanda, subito pericolosa con Kyra Carusa e poi all’improvviso in vantaggio, grazie a Katie McCabe.

Rimonta sofferta

La rete subita scuote il Canada che comincia finalmente a far vedere qualcosa di più e di meglio. Eppure paradossalmente è ancora una volta il Canada a rischiare di più aprendo spazi vertiginosi in contropiede nei quali le attaccanti dell’EIRE, e in particolare Carusa, affondano i colpi con grande continuità. EIRE vicinissima al raddoppio proprio con Carusa e poi ancora con McKabe.

Quando il risultato sembra essere davvero troppo stretto per le girls in green, il Canada – senza per la verità nemmeno troppi meriti – riesce a pareggiare fortunosamente. Un cross non particolarmente pericoloso viene deviato in modo crudele all’interno della propria porta da Megan Connolly.

Canada che capitalizza la fortuna nel corso del secondo tempo, giocato con maggiore intensità offensiva. Arrivano finalmente alcune occasioni da gol degne di tale nome, in particolare su un gran tiro dalla distanza di Jordyn Huitema che Courtney Brosnan respinge miracolosamente. Ma non può nulla il portiere irlandese pochi minuti più tardi con Adriana Leon, brava e tempestiva nel sorprendere la difesa irlandese fissando il risultato sul 2-1.

Lacrime e rabbia per l’Irlanda eliminata senza demeriti e particolari in un girone decisamente molto impegnativo che le irlandesi hanno dimostrato di potersi giocare alla pari.

Canada tuttavia meritevole con una serie di occasioni finalmente davvero belle e importanti che avrebbero potuto propiziare la terza rete.

EIRE eliminato, Canada che si rilancia ma che per agganciare gli ottavi dovrà uscire indenne dall’ultimo match in programma nel girone, quello contro le padrone di casa dell’Australia impegnato domani contro la NIgeria.