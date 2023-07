Il Giappone vince e si qualifica agli ottavi dei Mondiali di calcio femminile, Costa Rica eliminato

La prima sentenza è immediata. É il Giappone la prima squadra qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile. Decisiva la vittoria della squadra nipponica, 2-0, sul Costa Rica che è di conseguenza il primo eliminato.

I pronostici erano tutti dalla parte del Nadeshiko e la partita ha dimostrato una netta superiorità da parte della squadra giapponese: risultato mai in discussione.

Giappone vs Costa Rica 2-0

Approccio assolutamente perfetto da parte della nazionale giapponese che fin dai primi minuti mette sotto assedio la difesa avversaria virgola in grandissima difficoltà rispetto alle offensive nipponiche, ariose e piacevoli, in un repertorio davvero molto ampio.

Tutto il gioco del Giappone si sviluppa sulla base di un possesso palla estremamente accentuato, a volte dominante. Una versione femminile, più verticale e meno leziosa, di quel tiki-taka portato al successo dal modello di calcio spagnolo di alcuni anni fa al quale evidentemente la nazionale nipponica si ispira.

Le occasioni fioccano fin dai primi minuti, Costa Rica in balia della linea offensiva avversaria che deve ringraziare soprattutto gli interventi decisivi del suo portiere, Daniela Solera subito in partita con alcuni interventi formidabili, uno in particolare su un colpo di testa micidiale di Saki Kumagai da azioni di calcio d’angolo.

I Gol che valgono la qualificazione

Le prodezze di Solera, purtroppo, non sono sufficienti per Las Ticas, assolutamente incapaci di riprendere il controllo del gioco e di creare una qualsiasi iniziativa offensiva degna di tal nome.

Con due gol in rapida successione, a pochi secondi l’uno dall’altro, il Giappone risolve la pratica che per la verità non era mai sembrata in discussione. Al 25’ un’entrata a vuoto di Maria Coto offre a Hikaru Naomoto lo spazio necessario per un diagonale angolatissimo che diventa tiro imprendibile, nel punto più estremo basso della porta costaricense dove Daniela Solera stavola non può arrivare.

Dopo nemmeno due minuti è Aoba Fujino a firmare il raddoppio con una gran conclusione da posizione angolata tra palo e portiere che di fatto chiude il risultato senza alcuna incertezza già nel primo tempo.

Ripresa di pura accademia e allenamento da parte del Giappone che si limita a non concedere nulla sfiorando anzi a più riprese il terzo gol. Solera, ancora una volta, sale in cattedra con l’aiuto della compagna di reparto Fabiola Villalobos. Una sola conclusione nello specchio della porta per il Costa Rica quando mancano meno di otto minuti, lo scaglia proprio la stessa Villalobos senza impensierire più di tanto Ayaka Yamashita, quasi del tutto inoperosa anche in questa seconda partita.

Giappone dunque agli ottavi di finale che si giocherà contro la Spagna, vittoriosa nello scontro diretto con lo Zambia, la prima posizione del girone. Da sottolineare che dei sette gol mercati dal Giappone nelle prime due partite di questo mondiale ben sei arrivano tutti da marcatori diversi.