Spagna vs Zambia si chiude con una cinquina che promuove le Rojas agli ottavi, si giocheranno il primo posto nel match decisivo

Dopo i cinque gol subiti dal Giappone, lo Zambia saluta il Mondiale con un’altra sconfitta pesante e viene eliminato.

Spagna al comando della classifica del Gruppo C, ma solo in virtù di un gol segnato in più e in attesa dello scontro diretto proprio contro il Giappone che deciderà la prima posizione del girone dopo la vittoria nipponica sul Costa Rica.

Spagna vs Zambia 5-0

Il Mondiale sancisce dunque i suoi primi verdetti, per la verità abbastanza scontati già dalla prima partita che aveva visto sia il Costa Rica che lo Zambia pesantemente ridimensionati. Troppo netto il divario tecnico anche in questa seconda partita per la formazione africana, fisicamente intensa, sicuramente volenterosa, ma troppo svagata e incapace di tenere testa al possesso palla qualitativo e autorevolissimo della Spagna.

Tutto davvero troppo facile per le Rojas che a questo punto si candidano ha un ruolo da protagoniste che potrebbe vederle puntare a quello che sarebbe il loro primo titolo mondiale in senso assoluto.

Gara in discesa fin dai primi minuti. Dopo due palle gol e 9’ di dominio assoluto, la Spagna, schierata con il pallone d’oro Alexia Putellas in campo fin dal primo minuto, sblocca il risultato con una gran conclusione di Teresa Abelleira, tiro violentissimo che si insacca da almeno trenta metri all’incrocio dei pali. In quattro minuti il raddoppio è firmato dalla solita Jennifer Hermoso con un comodo colpo di testa da due passi su appoggio smarcante dalla sinistra di Redondo.

Il secondo tempo

Ci vorrebbe il pallottoliere per tenere conto delle occasioni della Spagna, alcune delle quali respinte in modo molto fortunoso. Secondo tempo con ampio valzer di sostituzioni per Jorge Vilda: ma le seconde linee non hanno alcuna voglia di fare meno delle titolari e arrivano altri tre gol.

Un micidiale contropiede di Alba Redondo, entrata da pochi minuti dalla panchina. Grande protagonista del quarto gol pochi secondi dopo, con una travolgente azione personale che propizia un palo di Eva Navarro, e il facile tap-in vincente ancora di Hermoso. Doppietta meritata anche per Alba Redondo che negli ultimi minuti sbilancia tutta la difesa insaccando una comoda azione che la vede da sola in area di rigore avversaria.

Vedi anche: Capocannonieri Mondiale femminile 2023

La Spagna chiude con cinque gol e si presenta con grande autorevolezza allo scontro diretto contro il Giappone. Zambia eliminato, come il Costa Rica.