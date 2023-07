Australia vs Nigeria potrebbe essere il match decisivo per le padrone di casa alla ricerca del secondo successo che vale la qualificazione

Mondiali, dopo le prime squadre promosse agli ottavi di finale, Giappone e Spagna, è l’Australia Vs la Nigeria a cercare la vittoria decisiva per festeggiare. L’occasione più che ghiotta è indispensabile: la sfida contro la Nigeria in programma giovedì 27, è il match che completa il secondo turno del gruppo B oltre a quello tra Canada ed EIRE che si è concluso con la vittoria delle Maple Leafs, di misura e in rimonta.

Ma per conquistare questa conferma l’Australia dovrà dimostrare qualcosa in più rispetto alla vittoria di misura dell’esordio contro l’EIRE, non particolarmente brillante.

Australia vs Nigeria, la situazione nel Gruppo B

Compito non del tutto agevole tuttavia quello delle Matildas che in un mondiale che ha visto in enorme difficoltà un po’ tutte le rappresentative africane, 10 gol in due partite subite dallo Zambia, sei quelli incassati dal Marocco all’esordio con la Germania, affronta la Nigeria, l’unica squadra della CAF che è riuscita a muovere la classifica. Un punto nientemeno che contro le campionesse olimpiche del Canada.

L’Australia può ringraziare un calcio di rigore, giusto e non generoso ma che è stato l’unico gol a dispetto di una prestazione nella quale la nazionale di Tony Gustavsson ha sprecato davvero tantissimo.

Australia vs Nigeria, l’assenza di Sam Kerr

Una partita che ha dimostrato una volta di più che le Matildas non sembrano poter fare a meno di una giocatrice fondamentale come Samantha Kerr. L’attaccante del Chelsea, di gran lunga la giocatrice più importante per la rappresentativa australiana, è un’assenza che non si può concedere, soprattutto in una formazione che dai 20 metri in su sembra mancare di spessore e personalità. In questo senso non è escluso che Gustavsson possa decidere di cambiare qualcosa rispetto alla formazione vista all’esordio, troppo tenera e inconcludente in fase offensiva.

Perché una delle poche certezze è che Kerr non ci sarà nemmeno contro la Nigeria, l’infortunio muscolare al polpaccio richiede cautela e prudenza: la fortissima attaccante, seconda nella classifica del pallone d’oro vinto anche quest’anno da Alexia Putellas, andrà in panchina solo per fare numero: non giocherà. E con ogni probabilità la si vedrà solo dalla fase a eliminazione diretta, negli ottavi di finale magari proprio contro l’Inghilterra.

La Nigeria: da non sottovalutare

Attenzione poi alla Nigeria che ha la sua Samantha Kerr in Ifeoma Onumonu, giocatrice di potenza fisica straripante che ha conquistato molti numeri importanti nel campionato statunitense con la maglia del Gotham. Anche la Nigeria dovrà fare a meno di una pedina importante, il difensore Deborah Abiodun, prima espulsa di questo mondiale dopo una partita caratterizzata da troppi falli commessi e due cartellini gialli.

Le Super Falcons sono imbattute da quattro partite e hanno tenuto testa al Canada, campione in carica alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un motivo di più per ratificare questo test come estremamente significativo ma anche non facile per una squadra di qualità ed esperienza come l’Australia che peraltro ha anche il vantaggio di giocare in casa.

Australia vs Nigeria, i pronostici

Pronostici rigorosamente appannaggio dell’Australia secondo gli addetti ai lavori e i bookmaker le quote della squadra padrona di casa sono di poco inferiori all’1.50. Pareggio a 4.50, vittoria nella Nigeria quotata tra i 7 e gli 8 punti.

Australia vs Nigeria si gioca alle 12:00 italiane di giovedì 27 luglio al Suncorp Stadium di Brisbane, sede dei giochi olimpici del 2032. Arbitra la Svizzera Esther Staubli.