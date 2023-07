EIRE vs Nigeria si chiude a reti bianche ma la prima posizione della Nigeria è garantita

La Nigeria passa indenne anche dall’ultima partita della fase a gironi contro la già eliminata rappresentativa della Repubblica d’Irlanda (EIRE). Un altro pareggio senza gol dopo quello dell’esordio contro il Canada. Ma bastano a confermare il secondo posto del girone e l’accesso agli ottavi.

La Nigeria sfrutta infatti al meglio la vittoria contro l’Australia del secondo turno e chiude a quota 5 il girone, proprio alle spalle della squadra australiana.

EIRE vs Nigeria 0-0

Per la Nigeria l’accesso alla seconda fase è comunque una conferma rispetto alla edizione di Francia 2019, e potrebbe diventare addirittura un rilancio rispetto alle manifestazioni precedenti che hanno visto le Super Falcons arrivare comunque anche ai quarti di finale.

La Nigeria comunque ha qualche motivo di rimpianto. Chiudere con una vittoria sicuramente alla loro portata avrebbero chiuso al primo posto del gruppo. Il pareggio in questo senso non basta. E la squadra biancoverde dovrà responsabilizzarsi su un gran numero di occasioni da gol fallite, alcune delle quali in modo a dir poco clamoroso.

Troppe occasioni fallite

Pur confermandosi in condizioni fisiche e atletiche assolutamente straordinarie, la Nigeria gioca con troppa pressione dimostrando di subire oltre misura quella che era la necessità di una vittoria che secondo molti era assolutamente da pronostico.

Asisat Oshoala, fino a oggi decisiva, commette un clamoroso errore nel cuore della difesa avversaria preparandosi perfettamente per il tiro vincente ma sbagliando clamorosamente la conclusione. É l’unica vera occasione da gol della Nigeria di tutta la partita.

L’EIRE dal canto suo esce dalla competizione a testa alta, senza vittorie e con un solo gol all’attivo: ma anche con la consapevolezza di avere fatto un passo significativo dal quale il progetto irlandese può solo migliorare.

Secondo tempo non entusiasmante della Nigeria che anzi rischia qualcosa e deve ringraziare Oluwatosin Demehin, decisiva nel negare la rete a Katie McCabe. Ma il risultato del Canada, travolto dall’Australia ha di fatto azzerato qualsiasi rischio a una squadra che ha finito per accontentarsi.

Australia prima, Nigeria seconda a fronte di un potenziale avversario al momento ancora incerto. Tutto dipenderà dalle ultime sfide in programma nel gruppo D con Inghilterra, Cina e Danimarca in corsa per due soli posti.