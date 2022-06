Europeo femminile, Italia donne: le nuove convocate per l’ultima fase del ritiro

Europei femminili 2022, Nazionale: la CT Bertolini “taglia” due giocatrici dall’elenco. L’Italia donne in ritiro a Castel di Sangro, il 26 giugno le convocate definitive.

Per l’Italia femminile si chiude la terza parte del ritiro pre-Europeo donne 2022. Dopo la seduta di scarico mattutina, le ragazze della Nazionale sono infatti state “liberate” per un paio di giorni, prima di partire alla volta di Castel Di Sangro per l’ultima fase del raduno che precederà la partenza per l’Inghilterra.

Comunicato anche le “nuove” convocate, ora ventisette. Ecco le ultime news sull’Italia donne.

Convocate Italia femminile

Qualche novità per quanto riguarda le convocate della CT Milena Bertolini. Tornano infatti a casa le giovani Anastasia Ferrari e Chiara Beccari, confermate invece tute le altre.

Di seguito dunque l’elenco delle giocatrici a disposizione.

PORTIERI: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina).

DIFENSORI: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma), Angelica Soffia (AS Roma).

CENTROCAMPISTE: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Giada Greggi (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter).

ATTACCANTI: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), Annamaria Serturini (AS Roma).

Nazionale Calcio femminile dell'Italia, giocatrici 2022

Interviste Nazionale femminile

Durante la settimana molte quattro delle Azzurre del calcio femminile sono intervenute in conferenza stampa per parlare del ritiro e del prossimo Europeo.

Ecco dunque le principali dichiarazioni di Aurora Galli, Manuela Giugliano, Daniela Sabatino e Francesca Durante.

GALLI. «Questo Europeo può far svoltare ancora di più il movimento del calcio femminile e mostrare che quel percorso in Coppa del Mondo non è stato un evento sporadico. Sarà un torneo molto equilibrato e possiamo dire la nostra».

GIUGLIANO. «Vogliamo fare sempre meglio con la maglia della Nazionale e desideriamo arrivare il più in alto possibile. L’esordio contro la Francia? Sarà una partita molto difficile, ma avremo dalla nostra un grande entusiasmo e un gruppo molto unito».

SABATINO. «Mi sto impegnando tantissimo perché voglio far parte del gruppo che andrà agli Europei femminili. Il girone che andremo ad affrontare sarà bello e difficile, ma credo che anche le altre squadre abbiano paura di noi. Possiamo arrivare fino in fondo».

DURANTE. «Stiamo lavorando tanto e bene, le aspettative sono alte. Il mio ruolo? I portieri si stanno evolvendo: quando sogno un mio gesto tecnico non immagino una bella parata, ma un assist! (ride, ndr)».

Programma raduno Italia donne

L’Italia femminile si ritroverà a Castel di Sangro a partire da lunedì 20 luglio e fino al 1° luglio. Previsti undici allenamenti, una partitella con avversario non indicato e, all’ultimo giorno di ritiro, l’amichevole contro la Spagna (ore 17, diretta RAI).

Domenica 26 giugno sarà invece reso noto il definitivo elenco delle ventitré calciatrici convocate per gli Europei.

