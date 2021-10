Europei 2022 calcio donne. Gironi Italia

Europei di calcio femminili 2022, sorteggiati i quattro gironi. Italia nel gruppo D con Francia, Belgio e Islanda. Il calendario dell’Europeo e tutti i gironi.

Euro 2022 calcio femminile – Una strada elettrizzante ed esaltante, ma ricca anche di ostacoli e di trabocchetti, che c Ionduce all’appuntamento con la storia nel tempio del calcio per antonomasia: Wembley, teatro della finalissima.

Il sorteggio di questo pomeriggio, svoltosi in pompa magna alla Victoria Warehouse di Manchester, ha svelato il cammino che attende le 16 nazionali partecipanti al Campionato Europeo femminile di calcio, in programma in Inghilterra dal 6 al 31 luglio 2022.

Europei 2022 girone Nazionale donne Italia

L’urna è stata dolceamara per l’Italia di Milena Bertolini: le azzurre infatti, sono state inserite nel gruppo D assieme a Francia, Belgio e Islanda.

Non si tratta propriamente di un girone di ferro, dal momento che l’Islanda, per quanto sia una compagine ostica e insidiosa soprattutto dal punto di vista fisico-atletico, è certamente alla portata di Sara Gama e compagne. Tuttavia il Belgio e, in particolare, la Francia sono avversarie da prendere con le molle, perché dotate di un’ottima tecnica individuale e di una consolidata organizzazione di gioco.

La corsa verso Wembley, dunque, è iniziata. L’obiettivo in casa azzurra è innanzitutto quello di migliorare il deludente risultato conseguito nella precedente edizione del 2017, tenutasi nei Paesi Bassi: allora la selezione italiana non brillò, venendo prematuramente eliminata nella fase a gironi. La speranza è che in terra inglese, sulla scorta anche del buon quarto di finale ottenuto ai Mondiali del 2019, le ragazze di Bertolini riescano a spingersi ben più avanti. Sempre con la data del 31 luglio cerchiata in rosso nel calendario.

La prima avversaria con la quale fare i conti sarà proprio la temibile Francia, attesa il 10 luglio a Rotherham (ore 20). l successivi appuntamenti sono fissati per il 14 luglio (ore 17) con l’Islanda e per il 18 luglio (ore 20) con il Belgio. Entrambe le sfide saranno disputate al “City Academy” di Manchester.

Calendario e città dell’Europeo

L’Europeo coinvolgerà otto città (Brighton & Hove, Londra, Manchester, Milton Keynes, Rotherham, Sheffield, Southampton e Wigan & Leight) e inizierà a Manchester il 6 luglio. Le prime due classificate di ciascun girone si qualificheranno per i quarti di finale, in programma dal 20 al 23 luglio. Semifinali in calendario il 26 e 27 luglio. Chiusura in grande stile per la finale, come detto, il 31 luglio a Wembley.

I gironi dell’Europeo

Ecco, nel dettaglio, i quattro gironi di EURO 2022:

Gruppo A: Inghilterra, Austria, Norvegia, Irlanda del Nord

Gruppo B: Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia

Gruppo C: Paesi Bassi, Svezia, Russia, Svizzera

Gruppo D: Francia, Italia, Belgio, Islanda