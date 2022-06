Nazionale donne Europeo 2022. Convocate I Prossima partita I Data I Orario

Nazionale femminile in ritiro per l’Europeo. Convocate e quando si gioca l’amichevole contro la Spagna.

La Nazionale Donne è in ritiro per prepararsi all’Europeo 2022. Ecco le ultime news sulle convocate oltre al programma della prossima partita.

La lista definitiva delle giocatrici italiane che partecipano agli Europei, sarà nota a fine giugno, tuttavia la presenza in ritiro delle calciatrici di Juventus e Roma consente di avere un’idea più chiara di quale sarà la formazione della Nazionale femminile che a luglio partirà per l’Inghilterra.

Convocate Nazionale Donne

PORTIERI: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

DIFENSORI: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Elena Linari (AS Roma), Chiara Robustellini (Inter), Angelica Soffia (AS Roma);

CENTROCAMPISTE: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Anastasia Ferrara (AS Roma), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Giada Greggi (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

ATTACCANTI: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), Annamaria Serturini (AS Roma).

Nazionale femminile, il programma delle azzurre

L’Europeo femminile, come da calendario, si svolgerà dal 6 al 31 luglio in Inghilterra e vedrà l’Italia Donne debuttare il prossimo 10 luglio 2022.

Europei femminili 2022 Nazionale donne. Avversarie e partite

In attesa dell’inizio del torneo, le Azzurre dalla CT Bertolini stanno svolgendo un ritiro in quattro fasi: la prima si è da poco conclusa, la seconda andrà da domenica 5 a venerdì 10 giugno (entrambe svolte ad Appiano Gentile), la terza vedrà invece l’Italia femminile spostarsi a Coverciano dal 12 al 17 giugno mentre la quarta e ultima è in programma dal 20 giugno al 1° luglio a Castel di Sangro.

Amichevole Italia-Spagna data orario

A chiudere il ritiro pre-Europei dell’Italia donne sarà l’amichevole contro la Spagna, testa di lusso che vedrà Sara Gama e compagne affrontare la squadra capitanta dalla vincitrice del pallone d’oro 2021 Alexia Putellas a Castel di Sangro.

La partita si disputerà il 1° luglio alle ore 17 e sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport + HD. Quindi si potrà vedere gratis.

Queste sono le ultimissime sulla Nazionale femminile italiana in vista dei prossimi Europei 2022, durante i quali le ragazze di Milena Bertolini proveranno a fare il massimo per centrare quella che sarebbe la prima vittoria azzurra in questo prestigioso torneo di calcio femminile.