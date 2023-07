Svezia-Nazionale italiana è la partita più dura della fase a gironi dei Mondiali di calcio femminile 23. Ecco quante possibilità di vincere ha l’Italia. Pronostico.

Svezia vs Italia. Intendiamoci, per definire la partita delle giocatrici della nazionale femminile contro la squadra scandinava bisognerebbe usare dei superlativi assoluti. La Svezia donne è un’avversaria fortissima, di grande tradizione, forse una delle peggiori in senso assoluto.

Ma se c’è un momento in cui l’Italia può addirittura pensare di compiere una impresa memorabile il momento, è davvero questo. E tutto sommato vale la pena provarci.

Vedi anche: Nazionale femminile calendario partite Italia

Svezia vs Italia, una mission impossible

La Svezia, da sempre, è un po’ il punto di riferimento che tutte le squadre femminili di calcio europeo hanno preso ad esempio. E’ il paese che per primo ha posto le basi del grande calcio professionistico, invitando le fuoriclasse di altri paesi, su tutti il Brasile, all’interno del proprio campionato. Il primo vero allenatore professionista che si è dedicato a tempo pieno al calcio femminile delle nazionali è svedese. Quella Pia Sundhage che ha trasformato il modello di sviluppo del calcio del suo paese in successi e trionfi con molte altre nazionali, su tutte gli Stati Uniti. Oggi allena proprio il Brasile.

Sempre la Svezia è stata la prima nazione che ha saputo rinnovarsi puntando tutto sulle giovanissime e facendo un’attività di proselitismo straordinaria nelle scuole e nelle università. Anche in questo caso un modello di successo che gli Stati Uniti e il Canada hanno fatto proprio e reso ancora più vincente.

Ecco perché battere la Svezia, sulla carta, è una mission impossible. Ma l’Italia, negli ultimi tempi, è riuscita a giocare diverse amichevoli a testa alta, arrivando addirittura a mettere in difficoltà la più quotata avversaria.

E se è vero che il ranking FIFA determina che la Svezia è molto più in alto di noi, forte della medaglia d’argento delle ultime Olimpiadi, va anche detto che la squadra che ha vinto a stento all’esordio contro il Sudafrica sembra essere per ora una pallida copia di quella che dovrebbe essere una formazione che punta ad alzare il trofeo.

Vedi anche: Squadre qualificate agli ottavi dei Mondiali 2023

Svezia vs Italia femminile, statistiche e dati

Se l’Italia è al suo quarto mondiale, la Svezia li ha giocati tutti. E delle ultime 10 partite disputate in una fase a gironi del campionato più importante in assoluto, ne ha persa una sola. Se però andiamo ad analizzare i risultati delle ultime uscite, il margine di miglioramento della nazionale svedese è ampio: ha vinto solo quattro delle ultime dieci partite registrando tre pareggi e altrettante sconfitte. Per cui ora l’Italia diventa un test estremamente probante per una nazionale che in tutte le sue ultime uscite ufficiali non ha mai completamente convinto.

Bisogna anche dire che la Svezia è la nostra bestia nera. Proprio perché il test con le svedesi è sempre stato un banco di prova molto autorevole, i precedenti tra Italia e Svezia abbondano. E le Azzurre non hanno mai giocato così tanto con un’altra nazionale: rimediando un numero di sconfitte che sarà anche da record, 15 su 23, con tre vittorie e cinque pareggi. Ma dalle quali hanno imparato moltissimo acquisendo tanta consapevolezza. Ecco dunque che la sfida neozelandese sembra diventare un test interessante non solo per noi. Ma anche per loro.

Svezia vs Italia, ultime sulle formazioni

L’Italia che ha battuto l’Argentina non ha giocato una splendida partita. Le Azzurre, ancora una volta, sembrano soffrire un blocco emotivo piuttosto evidente di fronte a tutte le partite che contano. E Svezia vs Italia, purtroppo, conterrà terribilmente.

Sarebbe davvero fondamentale per l’Italia giocare con maggiore leggerezza e spensieratezza, forse anche con un pizzico di incoscienza. Al momento non è dato sapere se Milena Bertolini deciderà di cambiare gran parte della squadra vista in campo all’esordio contro l’Albiceleste. Di sicuro è piaciuta la prima parte di gara di Barbara Bonansea, un po’ meno quella di Valentina Giacinti. Assolutamente fantastica la prova di Giulia Dragoni, ragazzina di 16 anni che, senza alcun peso emotivo, ha dimostrato di poter dire la sua offrendo sprazzi di grandissimo gioco. Anche l’altra esordiente Chiara Beccari si è dimostrata all’altezza, e potrà dire la sua.

E poi c’è Cristiana Girelli, l’autrice del gol storico contro l’Argentina e attualmente presente nella classifica capocannonieri mondiale femminile. Probabilmente non in grado di giocare tutta la partita ma sicuramente di dire la sua, forse da titolare, forse ancora una volta entrando dalla panchina.

Inutile sottolineare che la Svezia, nonostante la partita non straordinaria contro il Sudafrica, ha qualità in tutti i settori del campo con fuoriclasse davvero invidiabili. Da Stina Blackstenius, sempre a gol nelle ultime partite in cui la Svezia ha vinto, a Fridolina Rolfo, una delle giocatrici in questo momento più forti del mondo. Fisico, tecnica, un grandissimo gioco di squadra. Per battere la Svezia servirà davvero una partita perfetta. Ma anche tanto coraggio. Quello che l’Italia deve dimostrare di avere anche nei momenti di maggiore fragilità e difficoltà.

Svezia vs Italia, i pronostici

Un aspetto davvero interessante riguarda proprio le quote. Lo studio dei bookmaker sulla base di precedenti e rilettura del momento di forma evidenzia una Svezia superfavorita, è vero. Ma le quote che riguardano l’Italia non sono mai state così basse, in notevole flessione rispetto anche solo a 15 giorni fa.

A dimostrazione del fatto che anche secondo i bookmaker l’Italia ha delle chance. E può provare a giocarsele. La vittoria della Svezia è pagata 1.83, il pareggio 3.30, la vittoria azzurra è data a 4.50.

Vedi anche: Mondiali calcio femminile 2023 favorite

Quando gioca la nazionale femminile e dove vederla in Tv

Svezia vs Italia si gioca alle 09.30 di sabato 19 luglio 2023 italiane al Regional Stadium di Wellington, arbitra la gallese Cheryl Foster. Diretta televisiva in chiaro a cominciare dalle 9 su Rai Uno con streaming a disposizione sul canale ufficiale della FIFA oltre che, ovviamente, su Raiplay. Novità, risultati e commenti sulla partita li trovate sul nostro canale Youtube dsw calcio femminile.

Vedi anche: Calciatrici famose forti e migliori in attività