L’Italia batte l’Argentina 1-0 nella prima partita del Mondiale di calcio femminile grazie a un gol di Cristiana Girelli. Cronaca

La testa di Cristiana Girelli diventa decisiva all’87’ quattro minuti dopo essere entrata in campo. Ed è il gol che vale una vittoria importantissima per l’Italia all’esordio del Mondiale di calcio femminile.

Il tutto in una partita problematica, chiusa, difficile, contro una squadra organizzata e molto solida, più preoccupata di rompere che non di costruire.

Italia-Argentina 1-0. Sintesi della partita

Non era facile contro l’Argentina, e si sapeva. Una squadra solida che concede pochissimo. Nazionale femminile bene in avvio con Bonansea che spinge molto bene a destra, si vedono un paio di cose eccellenti ma non quella concretezza che serve sotto porta. Quando l’Italia trova la conclusione, in particolare con Giacinti, non punge. Arrivano anche due gol, ma sono entrambi in posizione irregolare: il primo di Caruso, il secondo di Giacinti, sempre su lanci in profondità.

Giulia Dragoni, 16 anni, si dimostra all’altezza della situazione e gioca con grande personalità: splendide alcune sue accelerazioni, ma serve qualcosa in più.

Vedi anche: Nazionale calcio femminile Italia giocatrici

Il gol decisivo di Girelli

Secondo tempo meno brillante del primo, anche perché l’Argentina si prende più spazio e concede ancora di meno. Bertolini inserisce prima Greggi poi Cantore che riesce a mantenere la squadra alta: ma senza una grande giocata la partita non si sblocca. All’83’ è il momento di Cristiana Girelli che entra in campo al posto di un’eccellente Dragoni. Giugliano ha una grande chance su calcio di punizione ma la sua parabola è appena troppo alta. A tempo quasi scaduto è Boattin a mettere al centro un pallone invitante, molto lungo e alto sul quale Girelli colpisce con tempi e modi perfetti. La traiettoria è perfetta per superare di pochi centimetri le mani di Correa e insaccarsi.

Lacrime di gioia per le Azzurre. Che poi ringraziano anche Durante, bravissima a respingere un velenoso calcio di punizione di Bonsegundo a tempo scaduto.

Italia-Argentina vale una vittoria già importantissima, forse già decisiva e che potrebbe valere il secondo posto del girone e dunque l’accesso agli ottavi di finale. Italia che sabato alle 9.30 giocherà contro la Svezia, vittoriosa all’esordio contro il Sudafrica in una partita non straordinaria, il secondo match con la consapevolezza che si può anche fare meglio di così. Ma che questo risultato cambia completamente le prospettive del Mondiale.

VEDI ANCHE NAZIONALE CALCIO FEMMINILE CALENDARIO PARTITE ITALIA