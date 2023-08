Semifinale Mondiali femminili 2023, Spagna-Svezia. Data e orario della partita che vale la finale. Ultime di formazione e pronostico.

Spagna-Svezia è la prima semifinale del mondiale di calcio femminile FIFA 2023. Si affrontano le Rojas e le Blågult in un match che si preannuncia bellissimo ed equilibrato. Solo la vincente di questo scontro si giocherà la finale del 20 agosto e potrà diventare campione del Mondo.

Spagna e Svezia, come si sono qualificate alle semifinali

Le furie rosse femminili sono arrivate in semifinale mondiale superando l’Olanda, un avversario molto forte ai quarti. Ma per aver ragione dei Paesi Bassi le spagnole hanno dovuto attendere i supplementari. In precedenza agli ottavi avevano battuto la Svizzera donne con un 5-1 senza discussioni.

Le svedesi invece hanno finora disputato un torneo fantastico: ai quarti di finale hanno battuto il Giappone (che nel suo girone aveva sconfitto la Spagna), mentre agli ottavi ha eliminato addirittura le campionesse in carica degli Stati Uniti. Prima ancora aveva rifilato 5 gol alla nazionale di calcio femminile italiana e vinto il proprio girone. Insomma, parliamo di una selezione top al mondo.

Spagna-Svezia: canale Tv e streaming

Partita : Spagna-Svezia femminile

: Spagna-Svezia femminile Data : 15 agosto

: 15 agosto Orario tv italiano : 10:00 del mattino

: 10:00 del mattino Dove vederla in Tv : su Rai 2

: su Rai 2 Come vederla in streaming: gratis su Raiplay.

La semifinale fra Svezia e Spagna si può guardare gratis e in diretta su Rai 2 in televisione. Se invece preferite lo streaming potete utilizzare il servizio internet di Raiplay, da sito o app, tramite smartphone, tablet, pc o smart tv, anche in questo caso gratuitamente.

Probabili Formazioni Spagna-Svezia

Spagna (modulo 4-3-3): Coll, Paredes, Codina, Oihane, Abelleira, Bonmatí, Hermoso, Caldentey, Gonzalez, Redondo.

Svezia (modulo 4-2-3-1): Musovic, Bjorn, Ilestedt, Eriksson, Andersson, Rubendsson, Angeldahl, Kaneryd, Asllani, Rolfo, Blackstenius.

Pronostico Spagna-Svezia Mondiale donne 2023

Secondo i quotisti la rojas è leggermente favorita e anche secondo noi la rosa di calciatrici spagnole ha qualcosa in più. Tuttavia non bisogna assolutamente sottovalutare le svedesi, che hanno già sovvertito i pronostici battendo gli USA e hanno dimostrato la loro forza superando anche il Giappone.

Di conseguenze non ci sarebbe da stupirsi se l’incontro dovesse prolungarsi anche ai supplementari, evento che si verificherebbe in caso di parità durante i 90 minuti di gioco regolamentare. In caso di arrivo ai rigori, attenzione poi al portiere scandinavo Zećira Mušović, quasi insuperabile finora.

Pronostico: 1X

