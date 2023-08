Australia Inghilterra semifinale Mondiali femminili 2023, quando si gioca come vederla e quali sono le previsioni su questa partita di calcio femminile della Women’s World Cup

Australia Inghilterra si incontrano all’Accor Stadium di Sydney per la seconda semifinale della Coppa del Mondo femminile. Prima di loro, si gioca la semifinale tra Spagna e Svezia. Nel video trovate la presentazione della partita con punti di forza e debolezza delle due squadre qualificate oltre ai pronostici. A seguire formazioni, data orario partita, come vederla e le ultime news sulla sfida Australia Inghilterra

Australia Inghilterra come sono arrivate in semifinale

La formazione di Sarina Wiegman che non ha giocato benissimo in questo mondiale, è reduce dalla vittoria di rimonta contro la Colombia e orfana della sua giocatrice simbolo Lauren James, squalificata per due partite dopo aver commesso un fallo tipico del calcio maschile. Tuttavia le Lionesses vantano tecnica, abilità ed esperienza, ma la prova più difficile, dovranno superarla a Sydney contro le Matildas.

L’Australia padrona di casa non era tra le favorite; anzi, è una delle tante sorprese di questa Women’s World Cup 2023. La squadra di Tony Gustavsson, infatti, partecipa per la prima volta alla semifinale della Coppa del Mondo femminile.

Ha sconfitto prima il Canada e poi, ai rigori, le francesi di Herve Renard. Inoltre, nella nazionale australiana gioca una delle attaccanti più forti al mondo, Samantha Kerr, capace, con la sua presenza, di capovolgere una partita così come abbiamo visto durante la sfida contro la nazionale francese.

I dati di ascolto registrati dalle agenzia di rating OzTAM dimostrano che la partita contro la Francia è stato l’evento sportivo più seguito nel paese. In Australia non succedeva da 20 anni.

Australia Inghilterra: diretta Tv e streaming

Partita : Australia-Inghilterra

: Australia-Inghilterra Data : 16 agosto

: 16 agosto Orario tv italiano : ore 12:00 Ore 20 locali

: ore 12:00 Ore 20 locali Dove vederla in Tv : Rai 2

: Rai 2 Come vederla in streaming: gratis su Raiplay oppure sul canale a pagamento FIFA+.

Probabili formazioni Australia Inghilterra

Australia: (modulo 4-4-2) Arnold, Carpenter, Hunt, Kennedy, Catley, Raso, Gorry, Cooney-Cross, Foord, van Egmond, Fowler.

Inghilterra: (modulo 4-3-3) Earps, Greenwood, Bright, Carter, Daly, Walsh, Stanway, Bronze, Russo, Kelly, Hemp.

Pronostico Australia-Inghilterra Mondiale 2023

Nonostante le Matildas giochino in casa, supportate da un pubblico notevole, e abbiano già battuto le inglesi lo scorso aprile durante una partita amichevole, i pronostici ora sono tutti a favore dell’Inghilterra. Tuttavia, le previsioni cambiano anche durante una partita, e la vittoria delle australiane contro la Francia insegna che nel gioco del calcio nulla è scontato.