Quarti di finale Mondiali femminili 2023, Spagna-Olanda. Dalle formazioni ai pronostici della partita fino a orari e dove vederla in Tv.

Spagna-Olanda è il big match dei quarti del mondiale di calcio femminile 2023. Chi vince va in semifinale e diventa una favorita alla vittoria dei mondiali, chi perde viene eliminato. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partita fra Rojas e Orange.

Spagna e Olanda come sono arrivate ai quarti

La nazionale delle furie rosse femminile si è qualificata ai quarti di finale dei mondiali vincendo nettamente contro la Svizzera durante gli ottavi. Nei gironi invece è arrivata seconda alle spalle del Giappone.

La squadra dei Paesi Bassi ha ottenuto il pass per i quarti di finale del mondiale FIFA 2023, battendo il Sudafrica nella partita valida per gli ottavi. In precedenza le orange hanno vinto il proprio gruppo arrivando davanti agli Stati Uniti.

Spagna-Olanda: canale Tv e streaming

Partita : Spagna-Olanda femminile

: Spagna-Olanda femminile Data : 11 agosto

: 11 agosto Orario tv italiano : 3:00 del mattino

: 3:00 del mattino Dove vederla in Tv : la Rai non trasmetterà l’incontro

: la Rai non trasmetterà l’incontro Come vederla in streaming: sul canale a pagamento FIFA+.

Questa partita non si potrà vedere gratis sui canali Rai in Tv oppure in streaming su Raiplay, neppure in replica. Per guardarla c’è solo l’opzione a pagamento sul canale FIFA+ per lo streaming da PC, Tablet, Smart Tv o smartphone.

Probabili Formazioni Spagna-Olanda

Spagna (modulo 4-3-3): Coll, Hernandez, Paredes, Codina, Batlle, Abelleira, Bonmati, Hermoso, Redondo Ferrer, Gonzalez Rodriguez, Paralluelo.

Olanda (modulo 3-5-2): Van Domselaar, Spitse, van der Gragt., Janssen, Pelova, Roord, Groenen, van de Donk, Brugts, Beerensteyn, Martens.

Pronostico Spagna-Olanda Mondiali 2023

Le rojas e le orange sono due delle formazioni più forti del campionato mondiale di calcio femminile 2023. Per questo il pronostico è molto incerto. La nazionale spagnola ha dato grandi prove di forza fin qui e ha in rosa alcune delle calciatrici più forti in attività.

Tuttavia l’Olanda femminile ha avuto più continuità finora durante il torneo e a differenza delle avversarie non ha mai perso. Ma le forze in campo sembrano molto vicine fra loro, possibile quindi che l’incontro finisca in parità e si estenda ai tempi supplementari e chissà magari anche ai rigori. Anche se per i quotisti la Spagna è leggermente avvantaggiata.

Pronostico: 1X

