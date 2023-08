Olanda vs Sudafrica si conclude con una netta e meritata vittoria delle Orange che accedono ai quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile

L’Olanda conferma le sue autorevoli credenziali in vista della corsa al titolo mondiale di calcio femminile battendo senza indecisioni il Sudafrica, reduce dalla trionfale vittoria che ha eliminato proprio l’Italia.

Un gol all’inizio del primo tempo di Jill Roord e un gol nella ripresa della juventina Lineth Beerensteyn determinano il risultato di una vittoria sostanzialmente comoda.

Olanda vs Sudafrica, 2-0

Pronostici rispettati in una partita che per la verità è sempre stata sotto controllo delle vicecampionesse del mondo in carica. Con il solito atteggiamento estremamente aggressivo, l’Olanda ha impiegato pochi minuti a prendere il controllo del gioco, attestandosi nella tre quarti avversaria e organizzando le proprie offensive. Una volta ottenuto il vantaggio e controllata la sterile reazione ospite, era solo questione di tempo, E per quanto tardivo il raddoppio ha chiuso i conti senza che il Sudafrica avesse mai davvero voce in capitolo.

Olanda vs Sudafrica, mai in discussione

Già prima del decimo minuto il vantaggio. Jill Roord segna il suo quarto gol di questa Coppa del Mondo con un colpo di testa da distanza ravvicinata dopo una meravigliosa azione personale di Danielle van de Donk.

Sudafrica che non cambia il suo piano di gioco e tenta in qualche modo di prendere l’iniziativa: senza riuscirci. Ma la partita del Sudafrica subisce un altro duro colpo quando uno dei suoi punti di forza, Jermaine Seoposenwe, è costretta a lasciare il gioco a causa di un infortunio a metà del primo tempo. E da lì il Sudafrica perde gran parte delle sue potenzialità offensive. Il tutto considerando anche un bel gol di Lieke Martens annullato per fuorigioco e il Banyana Banyana e almeno altre tre occasioni importanti.

L’Olanda raddoppia con Beerensteyn con qualche responsabilità da parte del portiere sudafricano, Kaylin Swart che si fa scivolare dalle mani una conclusione assolutamente alla sua portata.

La versione migliore del Sudafrica arriva quando ormai il risultato è segnato: ma Daphne van Domselaar fa buona guardia mentre all’Olanda viene annullato un terzo gol a Beerensteyn ancora per fuorigioco.

L’Olanda non corre mai grandi rischi e porta a casa la vittoria che le porta ai quarti di finale, dove affronteranno la Spagna. Il tutto in una giornata comunque storica per il Mondiale che perde già agli ottavi di finale i suoi campioni in carica, gli USA, battuti ai rigori dalla Svezia.

Per il Sudafrica il primo accesso alla seconda fase è comunque un bilancio eccellente.