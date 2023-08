Svizzera vs Spagna garantisce il primo nome iscritto ai quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile, è quello delle Rojas iberiche

Nessuna difficoltà per la Spagna cui bastano poco più di mezz’ora e un tempo di gioco per ridimensionare definitivamente la Svizzera, prossimo avversario dell’Italia – nel primo turno della Women’s UEFA Nations League in programma il 21 settembre – e accedere ai quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile.

Il tutto davanti al pubblico record, oltre 43mila persone, dell’Eden Park. La solita Spagna, o meglio… quella che si era ammirata prima del tonfo contro il Giappone: divertente, piacevole estremamente autorevole sotto l’aspetto del possesso palla e della dinamica di gioco.

Svizzera vs Spagna 1-5 sintesi della partita

La Roja parte subito alla grande, portandosi in vantaggio dopo soli 5′ con la solita, straordinaria Aitana Bonmatí che spiazza Gaëlle Thalmann, superlativa poco prima su una gran conclusione al volo di Redondo Ferrer dalla cortissima distanza, e insacca con grande stile.

La Spagna domina ma incredibilmente la Svizzera riesce in qualche modo a pareggiare: un gol molto bizzarro per la verità. Un lungo passaggio indietro di

Laia Codina che si insacca con un’autorete molto simile a quella commessa da Benedetta Orsi contro il Sudafrica. Poi però inizia lo show della Spagna.

Svizzera vs Spagna, Rojas incontenibili

Che il pareggio della Svizzera sia solo ed esclusivamente uno sfortunato episodio, una parentesi, lo si intuisce pochi minuti dopo quando la Nazionale spagnola ricomincia a macinare il suo gioco trasformando quello che resta del primo tempo in un dominio assoluto che diventerà decisivo anche nel conto finale della partita.

Il raddoppio arriva da un preciso colpo di testa di Alba Redondo Ferrer e sempre su un altro traversone dalla sinistra arriva anche il terzo gol, di nuovo con Bonmatí. Delizioso il controllo della fuoriclasse del Barcellona campione d’Europa che da posizione favorevolissima disegna una parabola splendida al termine della solita azione tambureggiante spagnola. Prima dell’intervallo arriva anche il momento del riscatto per Codina che insacca in mischia un minuto prima della fine del primo tempo il quarto gol.

Svizzera che tenta di reagire presentandosi con tre novità dopo l’intervallo. Ma la buona volontà non basta. Quel poco che arriva in area viene brillantemente risolto da Cata Coll, perfettamente in partita sulle uniche due occasioni da gol elvetiche.

La La formazione spagnola chiude definitivamente il match al 70′ grazie a Jennifer Hermoso, che approfitta di una ripartenza sbagliata della Svizzera per inserirsi in area e insaccare il definitivo 5-1. Una Spagna dirompente che sgretola quella che fino ad oggi era stata una difesa perfetta, senza nemmeno un goal al passivo.

Spagna che ora attende il match di domani tra Olanda e Sud Africa per conoscere la sua prossima avversaria ai quarti di finale.

