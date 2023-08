Francia vs Marocco è una sfida eterna che rivendica anche una certa tensione sociale, proprio come era accaduto a dicembre nei mondiali maschili

Non è un mistero che Francia vs Marocco rappresenti una sfida ad alta tensione con forti preoccupazioni sociali quando le due squadre si trovano di fronte a livello maschile.

Basti pensare a quello che è accaduto a Parigi e in tutte le principali città francesi a febbraio quando Francia e Marocco si sono trovate di fronte nelle semifinali dell’edizione maschile in Qatar.

Francia vs Marocco, precedenti e novità

Se le Bluettes non sono nuove a questa fase e vanno alla ricerca della quarta apparizione consecutiva ai quarti di finale, per il Marocco è il primo mondiale in senso assoluto. E dunque si tratta di un evento storico perché sono anche l’unica squadra esordiente assoluta delle otto iscritte a questa edizione che sono riuscite a passare indenni la fase a gironi.

Per la Francia l’approccio è stato lungo e non facile. Dopo il pareggio con la Giamaica che aveva lasciato qualche perplessità, la squadra si è completamente ritrovata nella terza e decisiva partita segnando sei gol per eliminare Panama e qualificarsi.

La Francia è una squadra che tradizionalmente segna tanto. Lo ricorda bene l’Italia dopo il la cinquina subita all’Europeo dello scorso anno.

Quella con Panama è stata la quarta volta in dieci partite nel 2023 che la Francia ha segnato più di 3 gol, con una sola sconfitta su 11 partite (8 vittorie, 2 pareggi). Una squadra di grande valore con splendide individualità.

Francia vs Marocco, statistiche e curiosità

Dopo l’eliminazione degli Stati Uniti la Francia diventa inevitabilmente una delle superfavorite. Solo Inghilterra e Spagna hanno un punteggio migliore del loro

loro. E paradossalmente la Francia affronta la nazionale con il punteggio più basso: il Marocco è al #72, il punto più basso del tabellone. Un dato significativo è che la Francia ha sempre vinto contro squadre africane, dieci vittorie, e tra queste bisogna inserire l’unico confronto diretto che risale al 2008: un secco 6-0.

Il Marocco si è brillantemente ripreso dalla sconfitta per 6-0 contro la Germania nella partita di apertura del girone per passare alla fase a eliminazione diretto. Il CT marocchino è in realtà il francese Reynald Pedros che ha fatto uno straordinario lavoro di scouting e di costruzione di una squadra che ha costruito praticamente da zero.

Fino alla finalissima di Coppa d’Africa persa contro il Sudafrica lo scorso anno. Ma i precedenti del Marocco contro le squadre europee sono di basso profilo: 7 sconfitte su 14 partite.

Il Marocco, difesa non sempre blindata, dovrà guardarsi le spalle da Kaddiatou Diani che ha segnato una tripletta nella vittoria per 6-3 contro Panama, e il suo nome sul tabellino normalmente garantisce molto divertimento, con le presenze che garantiscono una media gol altissima. Il portiere marocchino Khadija Errmichi, spesso decisivo fin qui, sarà a guardia di un fortino ad alto rischio.

Francia vs Marocco, pronostici

Le quote sono ovviamente molto favorevoli alla Francia, la cui vittoria è quotata 1.17, una delle quote più basse in assoluto di questi ottavi di finale. Pareggio a 8, vittoria del Marocco a 13. In caso di parità al 90’ si ricorre a tempi supplementari e calci di rigore.

Francia vs Marocco, si gioca alle 13 di martedì 8 agosto. Si gioca all’Hindmarsh Stadium di Adelaide, arbitra l’americana Tori Penso. Chi vince affronterà l’Australia, vittoriosa contro la Danimarca.

