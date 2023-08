Australia vs Danimarca si conclude come da pronostico, con la vittoria delle padrone di casa di fronte a un pubblico record

Dopo avere perso tanti protagonisti importanti, a cominciare dagli USA campione in carica e avere visto soffrire fino ai calci di rigore anche l’Inghilterra, i Mondiali riconfermano tra le sue teste di serie l’Australia, padrona di casa.

Pur con molte difficoltà legate soprattutto alla lunga indisponibilità della propria miglior attaccante, la fortissima Samantha Kerr, l’Australia si presenta agli ottavi di finale forte di un pubblico impressionante – ancora una volta da record – e di moltissime aspettative.

Australia vs Danimarca 2-0

Era proprio quello delle eccessive aspettative uno dei rischi che poteva paralizzare l’Australia, perché da mesi in tutto il paese non si parla d’altro che di questi Mondiali e le prime partite delle Matildas, per quanto non particolarmente entusiasmanti, si sono rivelate un vero e proprio bagno di folla che ha finito forse per creare ulteriore pressione intorno a una squadra forte ma senza una grandissima tradizione.

La sfida contro la Danimarca, sicuramente alla portata delle padrone di casa, poteva essere un esame probante per una formazione ancora alla ricerca delle sue reali potenzialità.

Australia vs Danimarca, come da programma

Di fronte a oltre 75mila persone, nuovo record di pubblico nell’immenso Stadium Australia di Sydney, la squadra si presenta ancora una volta senza Samantha car, tenuta prudenzialmente in panchina dopo i problemi muscolari al polpaccio che l’hanno notevolmente rallentata.

Inizio tuttavia molto problematico per l’Australia, messa alla frusta da una Danimarca estremamente aggressiva e molto pericolosa nel corso dei primi minuti soprattutto con Pernilla Harder. Rischia grosso la difesa australiana soprattutto su un paio di calci d’angolo estremamente insidiosi e occorrono parecchi minuti prima che le Matilda riescano a rendersi pericolose. Il gol del vantaggio, alla mezz’ora, sblocca il risultato è un meccanismo che sembrava piuttosto faticoso: rapidissimo contropiede che si conclude con un passaggio millimetrico di Mary Fowler per Caitlin Foord la cui conclusione è precisa e puntuale.

Danimarca non particolarmente efficace, forse più preoccupata di voler evitare il secondo gol che non di cercare con insistenza il pareggio. Un’altra delle difficoltà delle danesi e quelle di riprendere il controllo del gioco che l’Australia, con il passare dei minuti, fa proprio con sempre meno incertezze. Proprio quando il tecnico danese pensa di mettere in campo le forze fresche L’Australia trova il gol del due a zero che di fatto chiude definitivamente la partita. Lo firma Hayley Raso, ancora una volta imbeccata da un assist perfetto di Fowler.

L’ingresso di Samantha Kerr fa esplodere lo stadio e per la Danimarca le difficoltà ambientali diventano anche peggio di quelle tecniche. E il risultato non cambia più fino alla grande festa finale. Australia ai quarti di finale in attesa della partita in programma domani tra Francia e Marocco.