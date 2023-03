Sam Kerr, quanto guadagna e quanto vale una delle giocatrici più famose e influenti del calcio femminile. Squadra attuale, età, statistiche, goal, palmares e vita privata.

Samantha Kerr è una giocatrice della nazionale di calcio femminile dell’Australia e uno dei personaggi del momento. Nonostante non sia riuscita ad arrivare alla grande consacrazione internazionale vincendo un grande trofeo individuale, come il Pallone d’Oro, andato per due volte consecutive alla sua grande avversaria, la spagnola Alexia Putellas del Barcellona, Sam Kerr è una delle superfavorite in vista del Mondiale 2023 in programma questa estate proprio nel suo paese, in Australia, e in Nuova Zelanda. Mondiale del quale Samantha è anche una delle principali testimonial.

Oggi, a quasi 30 anni (li compie a settembre) – Samantha è una delle giocatrici più famose e forti del mondo, un autentico simbolo per milioni di appassionati e di calciatrici. Ecco in sintesi i dati principali che la riguardano.

Data di nascita: 10/09/1993

Squadra attuale: Chelsea Women

Luogo di nascita: East Fremantle, Perth (Australia Occidentale)

Scadenza contratto: 30/06/2024

Età: 29 anni

Altezza: 1.67 m

Nazionalità: Australia

Posizione in campo: attaccante centrale

Piede preferito: destro-sinistro

Valore di mercato attuale: 500.000 euro circa.

Samantha Kerr, numero di maglia

Pur avendo cambiato diversi numeri di maglia nel corso della sua lunga carriera, Samantha è da sempre abbinata sia con la maglia del Chelsea, che veste dal 2019, sia con quella della nazionale australiana, prima partita ufficiale nel 2010, al numero #20. Si tratta di un numero che non solo la rappresenta ma le ha anche portato grande fortuna dietro alla cui scelta c’è un piccolo motivo scaramantico.

Quando ancora giovanissima si era affacciata alla prima squadra del suo team di allora, parliamo del Perth Glory, Samantha avrebbe voluto il 10: ma era occupato da una sua compagna. E scelse dunque il suo doppio: il 20. Un numero che le portò fortuna a giudicare dal gran numero di gol segnati con il Glory nei suoi cinque anni in maglia viola. A seguire anche con Syndey FC, Chicago, Sky Blue e infine Chelsea il suo numero di maglia non è mai cambiato.

Sam Kerr: goal, presenze e squadre della sua carriera

La carriera di Samantha Kerr è in costante e continua evoluzione. Prima di affacciarsi ai Mondiali 2023 di Australia e Nuova Zelanda, in vista dei quali è una delle protagoniste in assoluto più attese, risulta essere una delle migliori marcatrici di sempre per rendimento e media realizzativa nel calcio femminile mondiale. Si parla di oltre 230 gol in 318 presenze complessive. In nazionale la sua media è di un gol ogni due partite: 62 in 118 presenze con la maglia delle Roos che indossa regolarmente dal 2010 (dato aggiornato al 7 marzo 2023).

Dopo avere vestito la divisa giovanile del Perth Glory ha giocato per due stagioni nel Sydney Football Club per poi tentare una prima esperienza negli USA e in NWSL con il Western New York Flash, 15 gol in due anni. Nuovo ritorno in Australia, altre cinque stagioni con la squadra della sua città con cui vince tutto a suon di gol prima di trasferirsi per cinque anni negli USA. Tre stagioni nello Sky Blue di Harrison (New Jersey) e due nei Chicago Red Star. Infine la chiamata che non si può rifiutare: quella del Chelsea, questo è il suo quarto anno a Londra.

In sintesi

Perth Glory: dal 2008 al 2011: 22 presenze e 5 gol

Syndey FC: dal 2012 al 2014: 24 presenze e 13 gol

Western New York Flash: dal 2013 al 2014: 41 presenze e 15 gol

Perth Glory: dal 2015 al 2019, 49 presenze e 53 gol

Sky Blue FC: dal 2015 al 207 (giocando stagionalmente anche in Australia) 40 presenze e 28 gol

Chicago Red Stars: dal 2018 al 2019 43 presenze e 35 gol

Chelsea: dal 2020 a oggi. In 100 partite ha firmato 80 gol e 23 assist…

Vittorie di squadra e individuali di Samantha Kerr

Sam Kerr è la giocatrice australiana più pagata nella storia del calcio femminile del suo paese oltre che una delle più vincenti di sempre sia a livello di club che di rappresentativa nazionale.

Due titoli australiani con Sydney (2013) e Perth Glory (2014)

Un titolo americano con Western New York Flash (2013)

Tre titoli inglesi, due coppe di Lega una Community Shield e due FA Cup: tutte con il Chelsea

Un titolo asiatico con l’Australia 2010.

Oltre a numerosi riconoscimenti individuali per prestazioni e numero di gol segnati.

Sam Kerr, ingaggio e quanto vale

Il suo cartellino è uno dei più costosi in senso assoluto. Contratto blindatissimo ed esteso fino al 2024: in questo momento stando alle voci è la seconda giocatrice più pagata del mondo dopo Trinity Rodman, poco più di un milione di dollari a stagione premi esclusi.

Samatha Kerr partner, Instagram e impegno sociale

Fin da giovanissima Samantha Kerr è uno dei simboli del movimento LGBTQ. Già dalle sue prime apparizioni pubbliche non ha mai fatto mistero della sua omosessualità raccontando sia sul suo profilo Instagram che nelle interviste le sue relazioni più importanti, in modo particolare quella con la compagna di squadra Nikki Stanton, con lei sia a Perth che a Chicago, e più recentemente con la nazionale statunitense Christie Mewis, conosciuta durante la sua esperienza a Harrison, nel New Jersey in una relazione che dura ormai da oltre tre anni.

Samantha Kerr quest’anno ha battuto un altro record significativo. É la prima giocatrice in copertina sul videogame FIFA 2023. Inaugurando la sezione di calcio femminile del gioco la EA Sports l’ha voluta come testimonial insieme a Kylian Mbappè. É la prima volta che un videogame dedica la cover a una calciatrice e una intera sezione di gioco al calcio donne.