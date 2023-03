Notizia clamorosa per tutti gli appassionati di videogames ma anche di calcio femminile, che ora ottiene una sua dignità anche nel mondo dell’intrattenimento online

Mentre si fa un gran parlare di professionismo del calcio femminile, un intenso dibattito non sempre corrispondente a quelle che sono le realtà dei fatti, ecco una notizia che in qualche modo annuncia che alcuni equilibri stanno davvero cambiando.

Per la prima volta il calcio femminile diventa un elemento di punta nel mondo dei videogames e in particolare nel prodotto in assoluto più diffuso del mondo: FIFA. La versione FIFA 23 del videogioco infatti comprenderà anche una sezione al femminile.

FIFA 23, novità al femminile

La National Women’s Soccer League, il campionato professionistico americano di calcio femminile, sarà inserito all’interno del gioco a partire dal 15 marzo. Un lancio in grande stile che è stato annunciato dalla società produttrice del gioco, la global company Electronic Arts Sports insieme alla società licenziataria, la NWSL Players Association. Le squadre e tutte le atlete iscritte al campionato, che comprendono alcune delle giocatrici più forti del mondo come Trinity Rodman, Megan Rapinoe, Alex Morgan e la grandissima Marta, una delle giocatrici più forte di sempre, fanno parte del progetto con una versione digitale estremamente curata e verosimile.

In campo anche Premier League inglese e Division 1 francese

Non solo. FIFA 23, con la sua versione femminile, è stato lanciato con tutte le 24 squadre della Women’s Super League inglese e con quelle di Division 1 francese. Per la prima volta la EA Sport ha messo sulla copertina del gioco una donna: dopo Cristiano Ronaldo, Eden Mbappé e l’eterno Messi – per ben quattro volte testimonial assoluto del gioco – al fianco di Kylian Mbappé, per la terza volta sulla copertina del videogame, ci sarà Sam Kerr, la giocatrice australiana del Chelsea. Dopo la notizia della parita di stipendi della nazionale americana di calcio questo è un concreto passo sulla strada verso l’uguaglianza tra calcio maschile e femminile, anche in termine di diritti e redistribuzione dei ricavi.

Tocca anche alle squadre italiane

Si tratta di una notizia davvero molto significativa. Dal 15 marzo chi gioca sulla propria consolle, on line in modalità autonoma a FIFA 23 potrà farlo con squadre al femminile o costruendo la carriera di una giocatrice. In campionato o un amichevole. Inoltre la EA Sports sta studiando la possibilità di ampliare il prodotto inserendo anche la UEFA Women’s Champions League: il che significherebbe che per la prima volta anche le squadre italiane iscritte al torneo sarebbero coinvolge nel progetto. Come Juventus e Roma, quest’anno ai quarti di finale della competizione.

FIFA 23 prosegue una tradizione tra le più longeve in assoluto nel mondo del videogame sportivo. La prima versione risale addirittura al 1993. Trenta versioni in tutto. Ma questa, e la novità è davvero storica, sarà la prima al femminile.