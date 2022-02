Trinity Rodman è la calciatrice più pagata della storia

La fuoriclasse americana Trinity Rodman marca un nuovo record per il calcio femminile Usa, a soli 19 anni con un contratto da 1 milione di dollari diventa la calciatrice più pagata nella storia.

Calcio femminile Usa – I soldi non fanno la felicità, dicono quelli che si ispirano a Solone. E magari mentono sapendo di mentire perché i soldi non li hanno e non sanno nemmeno come farli. Sicuramente Trinity Rodman, una che ha sempre detto che i soldi erano la sua ultima preoccupazione, non guadagnerà mai quanto suo padre Dennis, stella indiscussa dell’NBA. Ma intanto il nuovo contratto con le Washington Spirit la rende la calciatrice più pagata della storia di questo sport

Trinity Rodman, la calciatrice da un milione di dollari

Diciannove anni, figlia di una delle leggende del basket americano NBA, che l’ha abbandonata insieme alla madre e non l’ha mai vista per diversi anni, Trinity Rodman è la prima calciatrice a firmare un contratto da un milione di dollari. Un milione e 114mila dollari per la precisione.

É evidente che questo ingaggio non smuoverà più di tanto atleti che guadagnano la stessa cifra in dieci giorni, anche meno. Sicuramente suo padre Dennis, un patrimonio personale percepito dal basket non inferiore ai 50 milioni di dollari, almeno altrettanto messo assieme con contratti di sponsorizzazione, un libro e diverse iniziative commerciali, è abituato a cifre molto diverse.

Ma il contratto di Trinity Rodman ridisegna completamente gli standard del calcio femminile spingendolo con decisione verso il professionismo.

Trinity Rodman: 19 anni, nuovo simbolo del calcio femminile USA

Trinity Rodman e l’èsordio in nazionale

Premiata come miglior esordiente della scorsa stagione in NWSL, sette gol e altrettanti assist, Trinity aveva la possibilità di venire a giocare in Europa, in Spagna e Inghilterra o al Paris Saint Germain. La sua riconferma a Washington arriva grazie a due sponsor che hanno deciso di investire, e molto, nel suo contratto. Trinity Rodman resta negli Stati Uniti anche perché la Nazionale americana ha un grande bisogno di lei. Tant’è che il suo esordio è stato anticipato a questa notte nell’ambito del torneo amichevole SheBelieves Cup.

Vlatko Andonovski, il CT che da tre anni ha l’incarico di selezionatore l’ha chiamata e fatta esordire immediatamente nello 0-0 contro la Repubblica Ceca. Trinity è stata riconfermata in campo anche contro la Nuova Zelanda, 5-0 (tre autoreti e le marcature di Ashley Hatch e Mallory Pugh. Una buona partita, anche se la giovanissima fuoriclasse è stata costretta lasciare il terreno di gioco a causa dei gran colpi ricevuti sul campo.

Il contratto da 1 milione di dollari firmato dalla calciatrice Usa Trinity Rodman è la dimostrazione che il calcio femminile è il futuro, ma in Italia siamo ancora molto lontani. Le nostre giocatrici di serie A percepiscono stipendi irrisori rispetto al calcio maschile anche se la fatica e l’impegno sono gli stessi.