Nel primo match del mondiale di calcio femminile, la Francia delude le aspettative in uno scialbo pareggio contro la Giamaica

Solo un pareggio per la Francia, semifinalista all’ultimo Europeo, contro la Giamaica, 0-0 in un match deludente, a tratti davvero inguardabile.

Ci si sarebbe aspettato qualcosa di più da una squadra presentata come la possibile alternativa alle super favorite Stati Uniti, Inghilterra, Spagna e Germania e che invece non è riuscita a trovare il gol contro una squadra che nei suoi precedenti ai Mondiali non aveva mai vinto e che ha concluso la partita in inferiorità numerica.

Francia-Giamaica 0-0

Si tratta invece sicuramente di un risultato storico per le Reggae Girlz che hanno dimostrato una volta di più i notevoli progressi rispetto alle ultime partite ufficiali. Non solo per meriti propri ma, soprattutto, per i demeriti della Francia che ha completamente sbagliato l’approccio alla partita giocando in modo lento e impacciato senza mai rendersi pericolosa per oltre mezz’ora di gioco.

Il primo tiro delle Bluettes arriva dopo 36’ con Diani che impegna a terra Rebecca Spencer sul primo palo. Ma quello che la Francia offre è davvero molto poco, troppo poco. Talmente poco che con il passare dei minuti la Giamaica che forse può addirittura azzardare qualcosa di più in attacco facendosi minacciosa prima con una gran conclusione dalla distanza della temibilissima attaccante del Manchester City Khadija Shaw, che ha mandato la palla di poco a lato con un gran calcio di punizione dalla distanza. Poi con un paio di incursioni che hanno costretto la Francia sulla difensiva non senza motivi di preoccupazione.

Pareggio storico per la Giamaica, Francia bocciata

Francia appena un pochino meglio durante la ripresa con qualche occasione di più per le francesi sempre troppo discontinue e non particolarmente precise nei 20 metri avversari. Le due opportunità migliori capitano ancora una volta a Diani che mette a lato da ottima posizione su cross di Le Sommer. Renard è costretto a mettere mano su una squadra che evidentemente non convince nemmeno lui. L’inserimento di Kenza Dali garantisce una scossa alla formazione transalpina ma non porta quella precisione che manca. In Francia che non è nemmeno troppo fortunata e quando l’ennesima occasione di Diani si stampa sul palo da ottima posizione.

Giamaica tutta chiusa in difesa negli ultimi minuti anche in considerazione dell’espulsione per somma da ammonizione di Shaw, davvero troppo fallosa. Ma nemmeno l’ultimo assalto della Francia porta un gol inseguito con troppa sufficienza e disattenzione nel corso di tutta la gara.

Giamaica che strappa un risultato storico e che sogna adesso di inseguire anche la sua prima vittoria nel prossimo match, contro Panama. Francia che adesso sarà costretta a rifarsi nel match più atteso, quello contro il Brasile: i nomi ci sono, il talento pure ma il calcio pretende che la squadra che vinca debba segnare almeno un gol.