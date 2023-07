Mondiali donne, Brasile Vs Panama, penultima partita del primo turno di gara dei Mondiali di calcio femminile 2023.

Non ci sono Mondiali senza Brasile: e anche se la Seleçao per questa edizione del 2023 non vanta grandi fuoriclasse né i favori del pronostico che sempre moltissima attesa quando la nazionale verde oro si appresta a scendere in campo. La partita dei Mondiali tra Brasile e Panama e in programma lunedì 24 luglio alle 13 (ora italiana) nella giornata che di fatto chiude il calendario del primo turno di gare con le partite dell’ultimo girone in programma.

Anche se per la verità il sorteggio dei Mondiali di calcio femminile è stato particolarmente buono nei confronti del Brasile, tra le ultime superpotenze a scendere in campo contro un avversario davvero comodo, la piccola rappresentativa di Panama, al suo primo mondiale in assoluto.

Brasile Vs Panama: Davide e Golia

Da una parte una rappresentativa che vanta una filiera di talenti giovanissimi, anche se da qualche tempo sembra mancare la vera fuoriclasse. Dall’altra una nazionale giovane, esordiente, che si affaccia alla competizione più importante con curiosità e ambizione, ma anche con la consapevolezza di essere il vaso di coccio in una partita di vasi di acciaio inossidabile.

Eppure nonostante la sua straordinaria tradizione, il Brasile non è mai riuscito a conquistare un titolo mondiale, impresa che ha sfiorato una volta soltanto, nel 2007, sconfitto dalla Germania che si appresta anch’essa al suo primo match di questa edizione contro il Marocco.

Brasile che ha organizzato una serie di amichevoli ‘intelligenti’. E pur perdendo contro l’Inghilterra in una deludente SheBelieves Cup sta proseguendo il suo faticoso lavoro di ricostruzione di una squadra che deve metabolizzare il fatto di dovere fare a meno di miti come Marta (115 gol in 175 partite con la Seleçao a 37 anni suonati) e la consapevolezza di non avere più una giocatrice così rappresentativa nel proprio roster.

Anche se il ranking mondiale del Brasile non è più straordinario come una volta (è ottavo) il divario con Panama, 44esimo posto assoluto, è evidente.

Marta lascerà il calcio e la nazionale a breve. Queste le cinque top player del Mondiale e del futuro

Brasile Vs Panama, giocatrici a confronto

Inevitabilmente se si parla del Brasile si parla di Marta. Questo sarà il suo sesto e ultimo mondiale. La giocatrice, oggi all’Orlando Pirates nel campionato americano, pur affaticata e acciaccata ha deciso di esserci a tutti i costi. Farà da chioccia alle compagnie di squadra più giovani nel tentativo, magari, di strappare qualche momento di bella evidenza e un gol prestigioso.

Marta, sei volte giocatrice dell’anno FIFA non è mai bastata a conquistare il titolo assoluto. Ma il Brasile non ne ha certo atto una colpa a lei, costretta molto spesso a giocare praticamente da sola in un paese che a livello femminile i talenti li spreca anche più di quelli maschili.

Panama, come detto, è una delle otto debuttanti assolute di questa nona edizione del mondiale donne. Le ultime amichevoli sono state a dir poco disastrose nel tentativo di alzare l’asticella. La formazione centramericana ha subito cinque gol dal Giappone e altri sette della Spagna senza segnare nelle ultime due amichevoli ufficiali prima di partire per l’Australia.

Tuttavia anche le rossoazzurre vantano qualche motivo di interesse ad esempio Lineth Cedeño. Suo il gol che è valso l’accesso a questi Mondiali in un ruolino di marcia personale davvero incoraggiante, sette degli otto gol marcati dalla nazionale in altrettanti eventi ufficiali portano la sua firma. Ulteriore nota di merito in senso più generale per Panama e il fatto che questa nazionale vanta un’età media bassissima. É una delle squadre più giovani in assoluto tra quelle che partecipano a questa nona edizione del mondiale femminile.

Mondiali donne, pronostici per Brasile Panama

Un rapido studio delle quote di questa sfida evidenzia che nessun’altra partita del campionato mondiale di calcio femminile vanta una forbice così ampia. Secondo i bookmaker, in una media cristallizzata poche ore prima del kick off, il successo del Brasile è pagato un’inezia, 1.02. L’eventuale pareggio è quotato 20 la vittoria di Panama vale addirittura oltre i 50 punti, si tratta della quota in assoluto più alta di tutto il primo turno di questi Mondiali.

Brasile vs Parma, penultima partita del primo turno di gara dei Mondiali di calcio femminile, è in programma alle 13 di lunedì 24 luglio all’Hindmarsh Stadiumd di Adelaide. Arbitra la gallese Cheryl Foster.