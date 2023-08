Australia vs Danimarca tra le partite in programma negli ottavi di finale del mondiale di calcio è probabilmente la più incerta. Ecco i motivi

Il calendario degli ottavi di finale dei mondiali di calcio femminile si sta rivelando estremamente interessante, per quanto sia molto sbilanciato. Da una parte l’eliminatoria tra Svezia e Stati Uniti, che è costata la conferma del titolo alla squadra campione in carica, eliminata ai calci di rigore.

Dall’altra alcune partite dal pronostico estremamente più netto, come quello che ha visto passare la Spagna e il Giappone, piuttosto che l’Olanda, nettamente vittoriosa contro il Sudafrica.

Australia vs Danimarca, l’assenza di Sam Kerr

in tutto questo Australia vs Danimarca fa storia a sé ed è senza ombra di dubbio la partita più incerta tra tutte le otto gare in programma che disegneranno l’accesso ai quarti di finale del mondiale. Se è vero che l’Australia ha tutti i favori del pronostico degni di una formazione che è comunque padrona di casa, e sarà trascinata da non meno di 75mila persone presenti allo stadio, non è che le prestazioni delle Matildas, fino a questo punto, abbiano convinto più di tanto.

Soprattutto in considerazione del fatto che la loro miglior attaccante, la giocatrice che avrebbe dovuto fare la differenza, Sam Kerr, fino a oggi non si è vista a causa di un infortunio al polpaccio.

Anche nella vittoria contro il Canada (4-0) l’Australia ha dovuto fare di necessità virtù, con Kerr disponibile solo dalla panchina. Ma non ce n’è stato bisogno perché l’Australia, finalmente, ha messo in mostra tutto il suo potenziale con una delle partite più convincenti degli ultimi anni.

Australia vs Danimarca, probabili formazioni

L’assenza di Kerr è stata sotto un certo aspetto una delle chiavi di volta sulle quali il tecnico Tony Gustavsson ha appoggiato una vera e propria rivoluzione che ha visto le due compagne di squadra dell’Arsenal Steph Catley e Caitlin Foord diventare l’elemento portante con il quale attaccare. Il tutto in una squadra che comunque ha vinto 11 delle ultime tredici partite, otto delle quali senza concedere gol.

La Danimarca arriva a questi ottavi di finale forte di alcune individualità importanti, su tutte quella di Pernilla Harden. Ma con una squadra che per quanto esperta fino a oggi ha avuto grandi difficoltà soprattutto in fase offensiva. Da sottolineare il fatto, peraltro, che la formazione danese è una delle poche che è riuscita a segnare contro l’Australia. É accaduto nell’amichevole persa 3-1 lo scorso ottobre, quando il percorso di questo mondiale non era ancora delineato. Danimarca che arriva per la prima volta al di là della fase a gironi addirittura dal 1995.

Australia vs Danimarca, i pronostici

Non fosse altro per il fatto che la squadra padrona di casa merita un ruolo da protagonista è favorita in senso assoluto sempre e comunque, le quote di questa sfida danno l’Australia moderatamente in vantaggio. La vittoria australiana è quotata 1.95, 4.33 per la vittoria della Danimarca, 3.30 per il pareggio.

Trattandosi di scontro a eliminazione diretta il risultato di parità al termine dei 90 minuti porterebbe a tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Anche per questo la quota del pareggio è considerata difficile ma interessante: perché la Danimarca ha giocato 30 partite consecutive senza mai pareggiare se si esclude una partita contro la Svezia nell’Algarve Cup 2022, ma anche l’Australia ha chiuso 15 di fila senza impattare…

Australia vs Danimarca si gioca alle 12.30 italiane di lunedì 7 agosto dopo la sfida Inghilterra Nigeria, sesto turno degli ottavi di finale dei mondiali di calcio in programma nel gigantesco Stadium Australia di Sydney, sede della finale prospettando un nuovo record di pubblico e incasso assoluto per il calcio femminile mondiale. Arbitra l’incontro l’inglese Rebecca Welch. La squadra vincente affronterà chi passerà il turno tra Giamaica e Colombia.