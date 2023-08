Inghilterra vs Nigeria, le campionesse europee inseguono i quarti di finale mondiali per la quinta volta Precedenti e pronostici

Pur con qualche pausa e un paio di esibizioni non particolarmente brillanti, l’Inghilterra cerca di mantenere la propria corsa sullo slancio degli Europei vinti in casa lo scorso anno e punta per la quinta volta ai quarti di finale di Mondiali di calcio

In effetti le similitudini tra le due manifestazioni sono molte. Tre vittorie nella fase a gironi, due di corta misura e senza gol su azione prima di esplodere nella terza e ultima partita vinta contro la Cina.

Inghilterra vs Nigeria, come agli Europei

Non solo una questione di scaramanzia. L’Inghilterra si è dovuta adattare, facendo a meno di quella che lo scorso anno era stata la mattatrice degli Europei, Beth Mead capocannoniere assoluta, assente dopo una lesione al legamento. Poi durante i Mondiali ha perso Keira Walsh trovando un elemento decisivo in Lauren James straordinaria protagonista della partita contro la Cina, cin una raffica di gol e di assist.

Inghilterra vs Nigeria, precedenti e curiosità

Le Lionesses affrontano un ottavo di finale imprevisto e inedito contro la sorprendente Nigeria che testimonia il grande salto di qualità delle rappresentative africane, presenti con ben tre delle quattro iscritte a questi ottavi di finale.

Un solo precedente, il 3-2 con il quale l’Inghilterra vinse il terzo match della fase a gironi del 1995. Seguito poi da un altro precedente eccellente con un grande team africano, la netta vittoria sul Camerun (3-0) nel 2019.

Un precedente importante contro la Nigeria anche per Sarina Wiegman vittoriosa nel 2004. Ma questa squadra è da prendere con le molle, come hanno imparato a loro spesa le padrone di casa dell’Australia, rimontate e sconfitte nella gara di dieci giorni fa. Una squadra che vive di entusiasmo e che ha nell’attaccante del Barcellona Asisat Oshoala uno dei suoi punti di forza. Una giocatrice ben nota all’Inghilterra visti i suoi precedenti con Arsenal e Liverpool. Oltretutto in una squadra imbattuta nelle ultime sei partite ufficiali (4 vittorie, 2 pareggi).

Inghilterra vs Nigeria, i pronostici

Stando ai bookmaker l’Inghilterra è largamente favorita. La vittoria inglese è pagata 1.33, quella nigeriana 9.50, il pareggio al 90’ – che porterebbe a supplementari e rigori – 5.00. Quote che si stanno apprezzando, e dunque compattando, con una forbice sempre più ridotta, nel corso delle ultime ore.

Inghilterra vs Nigeria si gioca il 7 agosto alle 9.30 ora italiana a Lang Park, Brisbane, agli ordini di Melissa Borjas, Honduras. Chi passa ai quarti di finale affronterà la vincente di Francia vs Marocco, in programma domani.

Inghilterra vs Nigeria sarà in diretta anche su RAISport nell’ambito del pacchetto di 15 partite che la TV di stato garantirà grazie all’accordo dell’ultimo momento con la FIFA. Live Streaming anche su RAIPlay. Il programma di gare in diretta si completerà domani Colombia-Giamaica, in programma alle ore 10.00.