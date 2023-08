Australia-Francia è la terza partita dei quarti di finale del Mondiale femminile 2023. Data, orario, pronostico e come vederla in Tv.

Australia-Francia è una delle partite più attese dei quarti dei Mondiali di calcio femminile 23. Di fronte le Matildas che giocano il torneo in casa e Les blues, una delle squadre favorite per la vittoria finale. Solo una si qualificherà alle semifinali, ovvero chi vincerà questo incontro, l’altra sarà eliminata.

Australia e Francia come sono arrivate ai quarti

Le padroni di casa di questo campionato mondiale si sono qualificate ai quarti di finale battendo la Danimarca femminile nel match degli ottavi. Prima ancora hanno ottenuto il 1° posto nel proprio gruppo di qualificazione, davanti alla Nigeria ed eliminando una nazionale forte come quella canadese.

La nazionale transalpina è arrivata ai quarti battendo nettamente la rivelazione del torneo, vale a dire il Marocco, con il portiere della Juventus women Peyraud-Magnin quasi inoperosa. In precedenza aveva vinto agevolmente il girone davanti alla rivelazione Giamaica e con la sorprendente eliminazione del Brasile donne.

Vedi anche: Squadre qualificate ai quarti mondiali femminili

Australia-Francia: diretta Tv e streaming

Partita : Australia-Francia femminile

: Australia-Francia femminile Data : 12 agosto

: 12 agosto Orario tv italiano : ore 9:00 del mattino

: ore 9:00 del mattino Dove vederla in Tv : Rai 2

: Rai 2 Come vederla in streaming: gratis su Raiplay oppure sul canale a pagamento FIFA+.

La partita si potrà dunque guardare gratis e in diretta su Rai 2. Se preferite lo streaming invece potete guardarla sempre gratuitamente su www.raiplay.it in diretta o se non ci siete in quella fascia oraria, in replica da app o sul sito, tramite pc o device.

Probabili formazioni Australia-Francia

Australia: (modulo 4-4-2) Arnold, Carpenter, Hunt, Kennedy, Catley, Raso, Gorry, Cooney-Cross, Foord, van Egmond, Fowler.

Francia: (modulo 4-4-2) Peyraud-Magnin, Perisset, Renard, De Almeida, Karchaoui, Dali, Geyoro, Toletti, Bacha, Le Sommer, Diani.

Vedi anche: Capocannonieri Mondiale femminile 2023

Pronostico Australia-Francia Mondiale 2023

I favori dei pronostici per questo incontro sono dalla parte della nazionale francese. La squadra femminile di questa selezione può vantare alcune fra le calciatrici più forti in attività e un’ottima organizzazione di squadra, come schemi e gioco.

Dall’altra parte l’Australia ha fin qui disputato un ottimo mondiale, inoltre può vantare la non trascurabile spinta del pubblico di casa, che vorrebbe vederle arrivare in semifinale. Tuttavia questa volta l’ostacolo de les blues appare davvero molto difficile da superare. Quindi salvo sorprese la Francia dovrebbe vincere la partita nei 90 minuti regolamentari. La pensano così anche i quotisti dei bookmakers.

Pronostico: 2

Vedi anche: Mondiali calcio femminile 2023 chi vincerà favorite