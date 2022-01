Juventus femminile-Fiorentina a che ora si gioca e su quale canale verderla

Juventus-Fiorentina women. Partita valida per la 13° giornata del campionato di Serie A di calcio femminile. Quando si gioca e come vederla in Tv. Orario e ultime sulle formazioni.

Juventus femminile -Fiorentina, è uno delle partite più attese del 13° turno della Serie A donne in programma sabato 22 gennaio 2022. La Juve prima in classifica e determinata a vincere l’ennesimo scudetto, dovrà vedersela contro una squadra in cerca di riscatto: la Fiorentina women.

Vediamo allora a che ora e dove si gioca la partita fra bianconere e viola. Per poi passare alle ultime sulle formazioni e a dove guardarla in televisione.

Quando gioca la Juventus femminile contro la Fiorentina

La partita della tredicesima giornata del campionato di Serie A fra Juventus women e Fiorentina si gioca sabato 22 gennaio alle ore 14:30.

L’incontro si disputerà allo Juventus center di Torino, che ospita le gare casalinghe delle bianconere. Anche se in alcune occasioni speciali, come ad esempio in Champions League la Juve femminile ha disputato le proprio partite anche all’Allianz Stadium.

Juve femminile vs Fiorentina probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni sarà in campo Martina Rosucci, fresca di rinnovo con la società bianconera fino al 2024, come comunicato sul sito ufficiale della Juve. Per il resto potrebbe essere confermata in buona parte la formazioni scesa in campo nell’ultima partita di Serie A. In attacco spazio

Per la Fiorentina, secondo le ultime news dovrebbe giocare dall’inizio l’acquisto di calciomercato più importante fatto a gennaio: l’attaccante Valentina Giacinti.

Juve-Fiorentina, calcio femminile: le dichiarazioni di Montemurro

In un intervento sul canale ufficiale di Juve Tv, l’allenatore delle Juventus Women Montemurro ha elogiato la squadra dopo la vittoria per 5-0 ottenuta contro il Pomigliano femminile. In particolare il mister delle bianconere ha sottolineato l’importanza di giocare bene le partite.

Ma anche invitato le sue calciatrici a non abbassare la guardia visto che: “questo è un campionato in cui non si può mollare mai.” Insomma l’allenatore ha allertato la squadra in vista della prossima partita di campionato contro la Fiorentina.

Juventus femminile – Fiorentina statistiche e precedenti

Secondo i dati Opta, sono 8 i precedenti fra le bianconere e le viola, in 7 di queste occasioni ha vinto la Juve. Inoltre le bianconere sono reduci da ben 33 vittorie consecutive in Serie A femminile. Una striscia record che le giocatrici non hanno intenzione di interrompere.

Ovviamente la Fiorentina farà di tutto per ottenere invece almeno un pareggio, ma il pronostico, almeno sulla carta, è favorevole alla Juve.

Juventus femminile Fiorentina dove vederla in Tv

La partita di Serie A femminile fra bianconere e viola, verrà trasmessa in diretta e in chiaro su La7, che trovate al canale 7 del digitale terrestre o al 507 per la versione HD. Per chi invece preferisce seguire la partita in streaming ci sono quattro diverse opzioni:

su La7.it

sul canale tematico Juventus Tv

su Dazn

su TimVision.

Le ultime due possibilità sono ovviamente riservate a i rispettivi abbonati. Queste tutte le informazioni sulla partita di Serie A femminile Juventus-Fiorentina, da non perdere in Tv.

