Pomigliano VS Juventus femminile. Quando e a che ora si gioca

Pomigliano-Juventus Women partita di Serie A Femminile. A che ora si gioca e come vederla

Pomigliano-Juventus femminile, partita valida per la 12^ giornata di Serie A donne, si gioca allo stadio “Ugo Gobbato” di Pomigliano D’Arco domenica 16 gennaio con calcio d’inizio alle ore 12.

Mission impossible per le campane, ottave in classifica, di fronte all’imbattuta capolista del campionato e fresca vincitrice della Supercoppa. Vediamo le ultime news sulla gara tra le bianconere di Joe Montemurro e l’ASD Pomigliano Calcio Femminile.

Formazione Pomigliano

Assenza pesante per la squadra di Domenico Panico, priva della punta Giuseppina Moraca che deve scontare tre turni di squalifica. Peso dell’attacco inevitabilmente su Banusic e Salvatori. Due gli acquisti messi a segno per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo: Serena Landa, classe 2001 e la giovanissima italo-americana, classe 2004, Tori Dellaperuta. Ella Mastrantonio, dopo Catarina Realista, le novità per il centrocampo.

Formazione Juventus Women

Cristiana Girelli, match-winner in finale di Supercoppa, salterà la gara di Pomigliano e anche la successiva contro la Fiorentina, in attesa dell’ottenimento del Green Pass rafforzato avendo iniziato ora il proprio ciclo vaccinale.

Bonansea, Hurtig e Staskova nel tridente di Montemurro. Sara Gama vuole festeggiare il rinnovo fino al 2024. Il difensore svedese Linda Sembrant è tornata ad allenarsi con le compagne dopo la lunga riabilitazione dovuta alla rottura del crociato. Stagione finita, viceversa, per Cecilia Salvai. Il volto nuovo è Camilla Forcinella, portiere, classe 2001 arrivata in prestito dalla Fiorentina.

Pomigliano-Juventus Women Statistiche

La Juventus ha vinto entrambi i precedenti contro il Pomigliano in tutte le competizioni, segnando otto reti e

subendone una. Macchina da gol quella bianconera: a segno in 43 delle ultime 44 partite giocate in tutte le competizioni e in Serie A non manca l’appuntamento dal 1° febbraio 2020 (0-0 vs Florentia). La Juventus è inoltre la squadra che ha fatto più gol di testa (11). Il Pomigliano è invece – insieme alla Lazio – una delle due ancora a secco in questo fondamentale.

Arbitro della partita è: Enrico Maggio di Lodi.

Dove vedere Pomigliano-Juventus Women

Chi desidera vedere la partita tra il Pomigliano contro la Juventus femminile potrà guardare la gara su TimVision, attraverso il canale tematico Juventus TV o in alternativa in streaming su Dazn che trasmette anche quelle di Milan e Inter.

